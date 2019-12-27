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Официально: экс-игрок Барселоны возглавил Эспаньол

Испания
(1 голосов)

Выступал за каталонцев с 1994 по 2002-й

Официально: экс-игрок Барселоны возглавил Эспаньол
Новина українською

Абелардо Фернандес стал новым наставником испанского футбольного клуба "Эспаньол" – об этом сообщает пресс-служба "попугаев". 49-летний специалист пригласил в команду своего ассистента Томаса Эрвеша и аналитика Иньяки Техеду. Контракт подписан до конца сезона.

Сообщается, что первое тренировочное занятие Абелардо проведет в понедельник, 30 декабря. До назначения в "Эспаньол", Фернандес тренировал хихонский "Спортинг", цвета которого защищал до перехода в "Барселону" во время карьеры футболиста. Последнее место работы испанца – "Алавес".

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Пабло Мачин не сумел помочь "бело-синим" подняться со дна турнирной таблицы (20-е место, 10 набранных баллов), теперь трудиться в клубе будет Абелардо.

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В статье: Эспаньол (Барселона) Абелардо Фернандес
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Источник:
Espanyol

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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
27.12.2019 в 14:55
Быстроногий Абелардо?
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.12.2019 в 14:09
Может, хотя бы с этим тренером Эспаньол будет упираться с Реалом также, как он до этого упирался против Барселоны?
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
27.12.2019 в 14:13
Но пока будет тренироваться на Барселоне...
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.12.2019 в 14:49
Мося, интересно ,когда это Эспаньол упирался ФКБ? Наверное в последних 20-ти матчах, из которых он 19 проиграл при одной ничьей? Прям как будка против Шахты)))
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.12.2019 в 14:56
Специально для пи...дуна Моськи глянул последние 20 матчей Эспаньола против ФКБ с 2013 года. В итоге : 2 победы Эспаньола ( одна в товарищеском матче, а одна в Кубке, которая тоже в сумме проигрыш и ещё две ничьи в чемпе при 16 поражениях). Достойно Эспаньол упирается старшему брату))).
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