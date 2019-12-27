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Официально: экс-игрок Барселоны возглавил Эспаньол
Выступал за каталонцев с 1994 по 2002-й
Абелардо Фернандес стал новым наставником испанского футбольного клуба "Эспаньол" – об этом сообщает пресс-служба "попугаев". 49-летний специалист пригласил в команду своего ассистента Томаса Эрвеша и аналитика Иньяки Техеду. Контракт подписан до конца сезона.
Сообщается, что первое тренировочное занятие Абелардо проведет в понедельник, 30 декабря. До назначения в "Эспаньол", Фернандес тренировал хихонский "Спортинг", цвета которого защищал до перехода в "Барселону" во время карьеры футболиста. Последнее место работы испанца – "Алавес".
Пабло Мачин не сумел помочь "бело-синим" подняться со дна турнирной таблицы (20-е место, 10 набранных баллов), теперь трудиться в клубе будет Абелардо.