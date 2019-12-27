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Ракитич: Евро-2020 может стать моим последним большим турниром в футболке сборной Хорватии

Испания
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Игрок задумывается о завершении карьеры

Ракитич: Евро-2020 может стать моим последним большим турниром в футболке сборной Хорватии
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич признался, что может завершить карьеру в сборной Хорватии после Евро-2020.

"Да, может быть, что Евро-2020 станет моим последним большим турниром в футболке сборной Хорватии. В этом нет ничего странного. Посмотрим, что произойдет. Я обсужу это с тренером, чтобы понять, как будет лучше для всех, — цитирует Ракитича Sportske Novosti.

31-летний Ракитич провел за сборную Хорватии 106 матчей, в которых отметился 15 голами.

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В статье: Барселона Евро-2020 Иван Ракитич
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