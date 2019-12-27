Реал намерен подписать 17-летнего полузащитника Фламенго

Полузащитник "Фламенго" Рейниер Жезус может оказаться в мадридском "Реале", сообщает FOX Sports.

Как пишет источник, руководство "сливочных" уже связывалось с окружением 17-летнего футболиста, чтобы уточнить трансферную стоимость Рейниера. Недавно хавбек продлил контракт с "Фламенго" до 2024 года, а сумма отступных в его соглашении с клубом упала с € 62 млн до € 35 млн.

В ноябре текущего года сообщалось, что в услугах Рейниера также заинтересован мадридский "Атлетико". Отмечалось, что юный футболист уже дал согласие на переход в стан "матрасников".

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Бразилии и записал на свой счёт 6 голов.