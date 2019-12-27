  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал намерен подписать 17-летнего полузащитника Фламенго
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал намерен подписать 17-летнего полузащитника Фламенго

Испания
(1 голосов)

Сливочные уже давно следят за бразильцем

Реал намерен подписать 17-летнего полузащитника Фламенго
Новина українською

Полузащитник "Фламенго" Рейниер Жезус может оказаться в мадридском "Реале", сообщает FOX Sports.

Как пишет источник, руководство "сливочных" уже связывалось с окружением 17-летнего футболиста, чтобы уточнить трансферную стоимость Рейниера. Недавно хавбек продлил контракт с "Фламенго" до 2024 года, а сумма отступных в его соглашении с клубом упала с € 62 млн до € 35 млн.

В ноябре текущего года сообщалось, что в услугах Рейниера также заинтересован мадридский "Атлетико". Отмечалось, что юный футболист уже дал согласие на переход в стан "матрасников".

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Бразилии и записал на свой счёт 6 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Рейниер Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...