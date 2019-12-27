Артета в восторге от игры Озила

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета доволен игрой, которую показывает полузащитник Месут Озил.

"Скажу честно, его отношение к тренировкам было невероятным с того дня, когда я вернулся в клуб. Я видел это. Я сказал, что собираюсь дать всем возможность начать с чистого листа, и было бы справедливо дать ему шанс тоже. Когда мы готовились к предстоящему матчу, то увидели, что он может стать ключевым игроком, — цитирует Артету Sky Sports.

В текущем сезоне Озил принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги и отдал одну голевую передачу.