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Артета в восторге от игры Озила

Испания
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По мнению наставника лондонцев, немец станет ключевым игроком команды

Артета в восторге от игры Озила
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета доволен игрой, которую показывает полузащитник Месут Озил.

"Скажу честно, его отношение к тренировкам было невероятным с того дня, когда я вернулся в клуб. Я видел это. Я сказал, что собираюсь дать всем возможность начать с чистого листа, и было бы справедливо дать ему шанс тоже. Когда мы готовились к предстоящему матчу, то увидели, что он может стать ключевым игроком, — цитирует Артету Sky Sports.

В текущем сезоне Озил принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Микель Артета
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