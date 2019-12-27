Каземиро: Бускетс для Барселоны не менее важен, чем Месси

Полузащитник мадридского "Реала" Карлос Каземиро считает, что Бускетс делает в "Барселоне" очень важную работу и он - ключевой игрок.

"Многие говорят о Месси, Суаресе, Неймаре. Но Бускетс был не менее важен для "Барселоны". Он делает очень незаметную работу и без него ничего бы не работало.

Он один из лучших опорных полузащитников мира. Мы с ним отличаемся. Он не настолько силен физически, но он всегда умеет находиться в нужном месте", - приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Летом этого года сообщалось, что Бускетсом интересуется клуб из MLS.