Реал не рассчитывает на Кубо следующим летом и отдаст того в аренду в Реал Сосьедад

Вчера стало известно, что мадридский "Реал" досрочно вернет из аренды Мартина Эдегора и даст шанс ему закрепиться в команде.

Однако, в "Реал Сосьедаде" будет другой "сливочный". По информации AS, на годовую аренду летом будет отправлен Такефуса Кубо.

"Японский Месси", как его называют на родине, сумел закрепиться в "Мальорке", однако Зидан считает, что ему еще рано переходить в мадридский коллектив. Потому сезон 2020/21 он также проведет в аренде.

В текущем сезоне Кубо провел 15 игр за "Мальорку".