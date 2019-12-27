Испания
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Реал не рассчитывает на Кубо следующим летом и отдаст того в аренду в Реал Сосьедад
А вот Эдегор получит свой шанс
Вчера стало известно, что мадридский "Реал" досрочно вернет из аренды Мартина Эдегора и даст шанс ему закрепиться в команде.
Однако, в "Реал Сосьедаде" будет другой "сливочный". По информации AS, на годовую аренду летом будет отправлен Такефуса Кубо.
"Японский Месси", как его называют на родине, сумел закрепиться в "Мальорке", однако Зидан считает, что ему еще рано переходить в мадридский коллектив. Потому сезон 2020/21 он также проведет в аренде.
В текущем сезоне Кубо провел 15 игр за "Мальорку".
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