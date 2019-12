Барселона лучшая за последнее десятилетие по количеству побед и забитых голов в топ чемпионатах

Каталонская "Барселона" подвела итоги десятилетия. Действующий чемпион Испании одержал за это время 289 побед в чемпионате. Более, чем любой другой клуб. Их главный преследователь "Реал" имеет на 16 триумфов меньше.

2010-2019

A decade of blaugrana success is coming to an end

Barça won more games than any other team in Europe’s top 5 leagues! pic.twitter.com/fFs26ImP1G — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2019

Также каталонцы - самый результативный коллектив. Они забили за последние 10 лет сразу 1060 голов в Ла Лиге. На втором месте снова "сливочные" (1016).

Barça was also the team that scored the most league goals



FC Barcelona - 1060

Real Madrid - 1016

Bayern Munich - 863

Manchester City - 841

PSG - 827 pic.twitter.com/TYRv1OHU69 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2019

Без первого месте не мог уйти в Лео Месси - на его счету 369 голов в национальных чемпионатах в последнем десятилетии. У Роналду этот показатель равен 335.

And the leading goalscorers in Europe's top leagues?



Leo #Messi - 369

C. Ronaldo - 335

Cavani - 223

Lewandowski - 221 @LuisSuarez9 - 210 pic.twitter.com/wDPf71KJlE — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2019

За десять лет "Барселона" 5 раз становилась чемпионом своей страны. Также дважды они побеждали в Лиге Чемпионов.