Министр спорта Испании: История с Зозулей показательна, арбитр и обе команды поступили образцово

Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао на презентации книги о борьбе с расизмом в футболе прокомментировал ситуацию вокруг украинского нападающего Романа Зозули, который выступает за "Альбасете".

"Мы совместно должны защищать то, что всем нам приносит радость.

История с Зозулей показательна, арбитр и обе команды поступили образцово, так, как и должны были.

Я за то, чтобы прерывать матчи, если ситуация того требует. Не нужно бояться, нужно действовать в соответствии с законом и обращать внимание на все нарушения, чтобы положить конец нетерпимости", – сказал Хосе Гирао.