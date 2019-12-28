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Министр спорта Испании: История с Зозулей показательна, арбитр и обе команды поступили образцово
Хосе Гирао поддержал украинского форварда "Альбасете"
Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао на презентации книги о борьбе с расизмом в футболе прокомментировал ситуацию вокруг украинского нападающего Романа Зозули, который выступает за "Альбасете".
"Мы совместно должны защищать то, что всем нам приносит радость.
История с Зозулей показательна, арбитр и обе команды поступили образцово, так, как и должны были.
Я за то, чтобы прерывать матчи, если ситуация того требует. Не нужно бояться, нужно действовать в соответствии с законом и обращать внимание на все нарушения, чтобы положить конец нетерпимости", – сказал Хосе Гирао.