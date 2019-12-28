Правда и ложь о Мартине Эдегоре

Проблема многих сегодняшних новостей из Испании (в футболе это новость об аренде Эдегора в "Манчестер Сити") в том, что многие журналисты из разных стран забывают один важный факт – "День Дурака" на Пиренеях не 1-го апреля, а именно 28-го декабря . "Dia de los Santos Inocentes" – День Святых Невинных, название как бы не имеет никаких аллюзий с юмором, однако это именно день лжи и тот, кого пошили в дураки, считается "невиновным". Это прямая корреляция с библейской историей об избиении младенцев по приказу царя Ирода. В испанской традиции история о том, что в дом Матери Божьей вошли вооруженные мужчины и увидели на руках у нее ребенка. Она развернула пеленки и продемонстрировала только цветы, так, с помощью чуда, пошила в тех дураки.

Но довольно про испанские шутки. Они это могут себе позволить, но фейк о переходе Эдегора в "Манчестер Сити" – хороший момент для того, чтобы вспомнить о невероятном полугодии норвежца в Сан-Себастьяне.

Сейчас он не просто большая звезда, это игрок, зависимость от которого одной команды равна зависимости наркомана от очередной дозы. Эдегор не делает просто что-то сам, он умножает качества своих партнеров. Столь ярко за последнее десятилетие в жизнь Примеры врывался разве что Самир Насри, выступая за "Севилью". Тогда это выглядело как сказка, а закончилось как хоррор, потому что француза поймали на допинге. Надеемся, что с норвежцем не будет таких разоблачений, потому что он действительно влюбляет в себя футбольную публику. Не забывайте, мы говорим о парне, которому всего полторы недели назад исполнился 21 год.

"Для меня привычным было слышать много отзывов болельщиков о моей игре. Так было с самого начала карьеры. Когда мне было 15 лет, в Норвегии ко мне было приковано слишком много внимания и почти всегда обо мне говорили одобрительно, иногда очень хвалили. А затем в "Реале" было много негативного внимания, возможно, слишком негативного. Это был очень контрастный переход от белого к черному", - так Эдегор объясняет свои проблемы в Мадриде.

В 16-ть ему "Реал" предоставил зарплату в 2 миллиона фунтов в год. Еще после нескольких тренировок Криштиану Роналду предсказал ему стать своим преемником. От того парень и его отец начали сильно чудить, что привело к большому конфликту с Зинедином Зиданом, тогда еще тренером второй команды "сливочных". Именно поэтому многие считают, что во времена Зидана ЕЭегор в "Реале" не будет играть.

А играть он умеет. Банальные цифры уже говорят хорошо в его пользу. 16 матчей в Примере, четыре гола и пять результативных передач, это у игрока, действующего на позициях от классических номеров 6, 8, и до 10-ки. То есть, он не является голевой машиной и начинает свои активные действия в атаке очень далеко от ворот соперника. Почти два удара по воротам соперника в среднем за матч является довольно распространенной нормой для форвардов. Также он создает за матч не менее 2,5 голевые моменты для партнеров, по крайней мере, моменты для удара по воротам.

Карьеру этого футболиста очень освежили и добавили его игре красок аренда или же аренды в голландскую Эредивизи. Сначала в "Херенвене" ему банально давали играть, хотя выглядел Эдегор весьма посредственно. Это были тепличные условия и почти все видели в них банальное набивание условно положительной статистики для продажи. Однако со временем Мартин набрал мощности и даже в качестве правого форварда выглядел убедительно. В прошлом сезоне он выступал в "Витессе", где по всем версиям стал лучшим футболистом клуба, попал в символическую сборную сезона Эредивизи, полноценно вернулся в главную сборною Норвегии.

В "Витессе" он имел полную свободу действий, что и сейчас ему предоставляет Иманол Алгуасил. Футболист с позицией и без нее одновременно, так следует определить роль Эдегора в "Реал Сосьедаде". Он второй в лиге по количеству передач в последней трети поля, первым является Месси. Однако общая эффективность передач Мартина выше показателей Лео (84,67% против 81,33%). Именно такое сравнение уместно, ведь ролевые модели этих футболистов совпадают, как и влияние на игру их команд. Показательно, что матч Месси против Эдегора завершился ничьей 2:2, каждый выполнил свою работу. Даже Мартин был немного более активным за гения из Росарио.

Можно и пошутить о переходе Эдегора в "Манчестер Сити", однако сейчас он игрок, который точно не помешает даже команде Пепа Гвардиолы.