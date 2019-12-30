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Тер Штеген пропустит матч с Эспаньолом

Испания
(1 голосов)

Игрок получил повреждение

Тер Штеген пропустит матч с Эспаньолом
Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген пропустит матч 19-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" из-за повреждения, пишет официальный сайт каталонского клуба.

Немецкий вратарь испытывает проблемы с правым коленом. Сроки его возвращения на поле будут зависеть от хода восстановления.

Матч 19-го тура Примеры "Эспаньол" — "Барселона" состоится 4 января на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне. А уже 9 января "Барселона" сыграет с мадридским "Атлетико" в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 17:36
Это понятно. На будку Шахта тоже основу бережёт
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