  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эден Азар - лучший игрок Бельгии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эден Азар - лучший игрок Бельгии

Испания
(1 голосов)

Форвард забил 5 голов в этом году

Эден Азар - лучший игрок Бельгии
Новина українською

Стали известны результаты голосования за звание лучшего футболиста сборной Бельгии в 2019 году, об этом пишет официальный Twitter национальной команды.

По итогам опроса, в котором приняли участие болельщики, лучшим был признан нападающий Эден Азар.

В 2019 году он провел 8 матчей за сборную, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Национальная сборная Бельгии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...