Эден Азар - лучший игрок Бельгии

Стали известны результаты голосования за звание лучшего футболиста сборной Бельгии в 2019 году, об этом пишет официальный Twitter национальной команды.

По итогам опроса, в котором приняли участие болельщики, лучшим был признан нападающий Эден Азар.

В 2019 году он провел 8 матчей за сборную, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.