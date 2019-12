Эден Азар - лучший игрок Бельгии

Стали известны результаты голосования за звание лучшего футболиста сборной Бельгии в 2019 году, об этом пишет официальный Twitter национальной команды.

По итогам опроса, в котором приняли участие болельщики, лучшим был признан нападающий Эден Азар.

В 2019 году он провел 8 матчей за сборную, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

✅ 8 games

✅ 5 goals

✅ 7 assists@hazardeden10 is your Devil of the Year! ???????????? pic.twitter.com/7Sbdyof7Xv