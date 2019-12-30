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Эден Азар - лучший игрок Бельгии
Форвард забил 5 голов в этом году
Стали известны результаты голосования за звание лучшего футболиста сборной Бельгии в 2019 году, об этом пишет официальный Twitter национальной команды.
По итогам опроса, в котором приняли участие болельщики, лучшим был признан нападающий Эден Азар.
В 2019 году он провел 8 матчей за сборную, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.
✅ 8 games— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 30 декабря 2019 г.
✅ 5 goals
✅ 7 assists@hazardeden10 is your Devil of the Year! ???????????? pic.twitter.com/7Sbdyof7Xv
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