Реал недоволен отсутствием игровой практики у Вальехо в Англии и вернет его в январе

Полузащитник "Реала" Хесус Вальехо этим летом был отправлен в Англию, чтобы получать больше игровой практики. Его арендовал "Вулверхэмптон".

Однако, по данным AS, он может вернуться в Испанию раньше намеченного срока. Испанец лишь 7 раз выходил на поле (большинство раз на замену), что не нравится руководству клуба.

В январе он вернеться в "Реал", а позже будет отправлен в другую команду. Сейчас в его аренде заинтересованы "Айнтрахт" и "Леганес".

Ранее была информация, что этим летом "Реал" досрочно вернет из аренды Эдегора.