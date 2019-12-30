  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона предложит долгосрочный контракт тер Штегену
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона предложит долгосрочный контракт тер Штегену

Испания
(1 голосов)

Не хотят терять одного из лучших в мире

Барселона предложит долгосрочный контракт тер Штегену
UA-Футбол
Новина українською

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген в ближайшее время может подписать новый контракт с "Барселоной". В этом заинтересован каталонский гранд.

По данным Sport.Es, предложенное соглашение будет расчитано до лета 2025 года. Текущая заканчивается в 2022 и каталонцы хотят себя обезопасить.

Тер Штеген играет в Испании с лета 2014 года. За "Барселону" он отыграл в 193 матчах и пропустил за это время 177 голов. На его счету 83 сухих матча и 13 трофеев.

Ранее была информация, что голкипер получил травму и не сыграет в ближайших матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 21:10
Подарунок до дня народження дитини. Хоч тут Барса по-людськи поступила.
Ответить
0
-2
Сливная яма (Мадрид )
30.12.2019 в 21:29
То чего твой папаша не сделал в спешке. Теперь страдаешь по жизни наркоша
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...