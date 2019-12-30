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Барселона предложит долгосрочный контракт тер Штегену
Не хотят терять одного из лучших в мире
Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген в ближайшее время может подписать новый контракт с "Барселоной". В этом заинтересован каталонский гранд.
По данным Sport.Es, предложенное соглашение будет расчитано до лета 2025 года. Текущая заканчивается в 2022 и каталонцы хотят себя обезопасить.
Тер Штеген играет в Испании с лета 2014 года. За "Барселону" он отыграл в 193 матчах и пропустил за это время 177 голов. На его счету 83 сухих матча и 13 трофеев.
Ранее была информация, что голкипер получил травму и не сыграет в ближайших матчах.