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Реалу придется заплатить штраф в случае досрочного возвращения своего полузащитника
Норвежец влетит "сливочным" в четыре миллиона
Крайне вероятно, что уже следующим летом "Реал" досрочно Мартина Эдегора из аренды. Однако за это им придется заплатить определенный штраф.
Как сообщает AS, данный шаг обойдется в порядка 4 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте. Аренда норвежца расчитана до лета 2021 года.
"Сливочные" хотят немного сэкономить, а потому предложат взамен "Реалу Сосьедад" Такефусу Кубо. Сейчас талантливый японец играет в "Мальорке".
На этих выходных Мартин Эдегор был отправлен в аренду в "Ман Сити", однако это оказалось шуткой.