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Реалу придется заплатить штраф в случае досрочного возвращения своего полузащитника

Испания
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Норвежец влетит "сливочным" в четыре миллиона

Реалу придется заплатить штраф в случае досрочного возвращения своего полузащитника
UA-Футбол
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Крайне вероятно, что уже следующим летом "Реал" досрочно Мартина Эдегора из аренды. Однако за это им придется заплатить определенный штраф.

Как сообщает AS, данный шаг обойдется в порядка 4 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте. Аренда норвежца расчитана до лета 2021 года.

"Сливочные" хотят немного сэкономить, а потому предложат взамен "Реалу Сосьедад" Такефусу Кубо. Сейчас талантливый японец играет в "Мальорке".

На этих выходных Мартин Эдегор был отправлен в аренду в "Ман Сити", однако это оказалось шуткой.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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