Реалу придется заплатить штраф в случае досрочного возвращения своего полузащитника

Крайне вероятно, что уже следующим летом "Реал" досрочно Мартина Эдегора из аренды. Однако за это им придется заплатить определенный штраф.

Как сообщает AS, данный шаг обойдется в порядка 4 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте. Аренда норвежца расчитана до лета 2021 года.

"Сливочные" хотят немного сэкономить, а потому предложат взамен "Реалу Сосьедад" Такефусу Кубо. Сейчас талантливый японец играет в "Мальорке".

На этих выходных Мартин Эдегор был отправлен в аренду в "Ман Сити", однако это оказалось шуткой.