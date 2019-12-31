Marca: Бензема подпишет новый контракт с Реалом на улучшенных условиях

Форвард "сливочных" Карим Бензема договорился с "Реалом" о продлении трудового договора. По информации испанского издания Marca, новое соглашение 32-летнего нападающего с мадридской командой рассчитано до лета 2022 года.

О сделке официально объявят летом. Текущий договор француза рассчитан до 2021 года. Новый контракт предусматривает улучшенные условия для футболиста.

Читайте такжеКуртуа: Реалу не нужен ещё один форвард

Ранее стало известно, что главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан одобрил продление контракта с игроком. В этом сезоне Бензема сыграл за "Реал" 17 матчей в Ла Лиге, забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач.