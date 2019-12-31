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Marca: Бензема подпишет новый контракт с Реалом на улучшенных условиях

Испания
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До 2022 года

Marca: Бензема подпишет новый контракт с Реалом на улучшенных условиях
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Форвард "сливочных" Карим Бензема договорился с "Реалом" о продлении трудового договора. По информации испанского издания Marca, новое соглашение 32-летнего нападающего с мадридской командой рассчитано до лета 2022 года.

О сделке официально объявят летом. Текущий договор француза рассчитан до 2021 года. Новый контракт предусматривает улучшенные условия для футболиста.

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Ранее стало известно, что главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан одобрил продление контракта с игроком. В этом сезоне Бензема сыграл за "Реал" 17 матчей в Ла Лиге, забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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