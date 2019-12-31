Испания
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Барселона хочет вернуть своего воспитанника из загребского Динамо
Испанец может вернуться на родину
Совсем недавно Дани Ольмо заявил, что готов покинуть загребское "Динамо" и перейти в более серьезный клуб. Это сразу стало сигналом для многих.
По данным Mundo Deportivo, опередить конкурентов готова испанская "Барселона". Они уже вступили в переговоры с хорватской командой.
О предложенной сумме не сообщается. Интересно, что Ольмо - воспитанник каталонцев, который провел в молодежной команде семь лет.
Вчера сообщалось, что Дани попал в сборную открытий группового этапа Лиги Чемпионов.
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