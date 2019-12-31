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Барселона хочет вернуть своего воспитанника из загребского Динамо

Испания
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Испанец может вернуться на родину

Барселона хочет вернуть своего воспитанника из загребского Динамо
UA-Футбол
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Совсем недавно Дани Ольмо заявил, что готов покинуть загребское "Динамо" и перейти в более серьезный клуб. Это сразу стало сигналом для многих.

По данным Mundo Deportivo, опередить конкурентов готова испанская "Барселона". Они уже вступили в переговоры с хорватской командой.

О предложенной сумме не сообщается. Интересно, что Ольмо - воспитанник каталонцев, который провел в молодежной команде семь лет.

Вчера сообщалось, что Дани попал в сборную открытий группового этапа Лиги Чемпионов.

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В статье: Динамо (Загреб) Барселона Дани Ольмо
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