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Суарес заговорил о своем футбольном будущем после 2021
Тогда летом закончится его контракт с Барсой
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес выразил готовность продлить контракт с клубом.
"Я очень счастлив в "Барселоне". Всегда выкладывался полностью. Статистика, цифры говорят об этом.
Думаю, я все еще на пике моей игры. А когда наступит время для переговоров, мы дойдем (к соглашению, - ред.)", - заявил уругваец? которого цитирует Sport.es.
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Действующий контракт нападающего рассчитан до окончания следующего сезона - 30 июня 2021 года.
В этом сезоне Ла Лиги 32-летний Суарес забил 10 голов в 16 матчах.
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