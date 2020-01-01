Роналду и Месси на двоих забили в минувшем десятилетии 704 гола

Стало известно количество голов нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в минувшем десятилетии.

В период с 2010 по 2019 год оба футболиста забили 704 гола во всех клубных турнирах. Такое же количество мячей на счету лондонского "Арсенала".

Отмечается, что футболисты больше раз поражали ворота соперников, чем "Манчестер Юнайтед" (688 голов) и "Тоттенхэм" (657 голов).