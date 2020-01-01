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Роналду и Месси на двоих забили в минувшем десятилетии 704 гола

Испания
(1 голосов)

А это больше чем Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм

Роналду и Месси на двоих забили в минувшем десятилетии 704 гола
Новина українською

Стало известно количество голов нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в минувшем десятилетии.

В период с 2010 по 2019 год оба футболиста забили 704 гола во всех клубных турнирах. Такое же количество мячей на счету лондонского "Арсенала".

Отмечается, что футболисты больше раз поражали ворота соперников, чем "Манчестер Юнайтед" (688 голов) и "Тоттенхэм" (657 голов).

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Барселона Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (7)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.01.2020 в 21:40
А ФК Барселона, по данным английского издания "FourFourTwo" лучшая команда последнего десятилетия (с 2010 по 2019). Речь идёт именно о Барселоне времен Гвардиолы. Вторая команда в этом списке, национальная команда Испании с Дель Боске. Третья - Сити с Гвардиолой... .. Шестой Реал с Зиданом....
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+6
-2
Algrab (Костопiль)
01.01.2020 в 22:45
Протри перископ,оленю.Два,Два,Генії!!!
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+1
-6
Сливная яма (Мадрид )
01.01.2020 в 23:11
Эй ты шо рагуль обдолбленый нюх потерял? Свинью с Новым годом поздравил под хвостом вылизал? Бычара колхозная а где любовник винницкий? Наверное ещё от наркоза не отошёл
+2
-2
Algrab (Костопiль)
01.01.2020 в 23:52
Модератор,де Ви?Чому не баните ідіота?
+1
-2
Сливная яма (Мадрид )
02.01.2020 в 00:04
Шо свинота цепляет? Наконец понял что идиот? Правильно и любовница твоя идиот как и ты. Карлякай ещё своим грязным рылом рагуль, а сайт посмеётся
0
-1
Algrab (Костопiль)
02.01.2020 в 00:07
Модератор?
0
0
Сливная яма (Мадрид )
02.01.2020 в 00:08
Рагуль ?
0
0

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