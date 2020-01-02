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Месси – лучший игрок 2019 года по версии мадридского издания Marca. Роналду не вошел в ТОП-3

Испания
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Бензема in da house

Месси – лучший игрок 2019 года по версии мадридского издания Marca. Роналду не вошел в ТОП-3
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Капитан и лидер "Барселоны" Лионель Месси с огромным отрывом стал лучшим футболистом в 2019 году по версии Marca. Ранее аргентинец получил свой шестой Золотой мяч и был признан лучшим игроком по версии FIFA.

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Тем не менее, несмотря на признание Лионеля, столичная испанская газета все равно немного подколола поклонников каталонцев: "Несмотря на неоднозначный сезон "Барселоны", который больше всего запомнился провалом команды на "Энфилде" в полуфинале ЛЧ, сияющий Месси стал ключом коллектива к успеху в рамках Ла Лиги". ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси, "Барселона", 59% голосов;

2. Карим Бензема, "Реал", 10%;

3. Виргил Ван Дейк, "Ливерпуль", 8%;

4. Криштиану Роналду, "Ювентус", 7%;

5. Килиан Мбаппе, "ПСЖ", 6%;

6. Садио Мане, "Ливерпуль", 4%;

7. Френки Де Йонг, "Барселона", 2%;

8. Мохамед Салах, "Ливерпуль", 2%;

9. Рахим Стерлинг, "Манчестер Сити", 1%;

10. Алисон Беккер, "Ливерпуль", 1%;

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Карим Бензема Виргил ван Дейк Marca
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Источник:
Marca

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