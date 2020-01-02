Райола: В Барселоне решили, что Де Лигт перейдет к ним, если это сделает Де Йонг

Друг, у нас общие симпатии к ФК Барселона, но иногда совсем разные взгляды на процессы, происходящие в команде. По Пике скажу так : ФК Барселона ТАК не работает. Ну, не должно было быть так, что только после ухода Пике, Де Лигт мог занять его место! Де Лигт ещё очень "сырой" и это подтвердили его первые полгода в Ювентусе. Уточняю - рядом с такими наставниками, как Кьелини и Бонуччи. То пенальти себе привезёт, то в свои ворота забьёт, то руками сыграет или же позиционно ошибается, что приводило к опасным моментам у ворот Юве. Переход Де Лигта в Барселону как раз и подразумевался, что какой-то год, а может и больше, Пике будет наставником этому молодому голландцу. Что касается Шакиры, это его личная жизнь и к футболу это не относится.