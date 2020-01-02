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Райола: В Барселоне решили, что Де Лигт перейдет к ним, если это сделает Де Йонг
Мино объяснил детали летних трансферных перипетий
Футбольный агент Мино Райола рассказал, что защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт мог летом переехать в Каталонию. Голландца итальянского происхождения цитирует Marca со ссылкой на Voetbal International. Напомним, Де Лигт присоединился к "бьянконери" из "Аякса" за 75 млн евро.
"Для многих голландцев "Барселона" – это не испанский клуб, а голландский. Матейс должен был переехать туда, но не так, чтобы это было кощунственно. Боссы каталонцев решили, что дело в шляпе: голландец Де Йонг переходит к ним из "Аякса", Де Лигт вслед за ним – тоже нидерландец, понимаете? Какие-то невнятные причины".
"Мы ведь ведем речь не о каком-то заурядном футболисте. Вы думаете, что такой влиятельный защитник как Жерар Пике отошел бы в сторону, если бы Де Лигт присоединился к "Барселоне"? Матейс не думает о деньгах, он хочет играть в футбол. К слову, он мог перейти в "Ювентус" еще год назад, но "Аякс" попросил его остаться. Конечно, он удивился, когда речь зашла об интересе "ПСЖ" и испанцев".