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Райола: В Барселоне решили, что Де Лигт перейдет к ним, если это сделает Де Йонг

Испания
(1 голосов)

Мино объяснил детали летних трансферных перипетий

Райола: В Барселоне решили, что Де Лигт перейдет к ним, если это сделает Де Йонг
Новина українською

Футбольный агент Мино Райола рассказал, что защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт мог летом переехать в Каталонию. Голландца итальянского происхождения цитирует Marca со ссылкой на Voetbal International. Напомним, Де Лигт присоединился к "бьянконери" из "Аякса" за 75 млн евро.

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"Для многих голландцев "Барселона" – это не испанский клуб, а голландский. Матейс должен был переехать туда, но не так, чтобы это было кощунственно. Боссы каталонцев решили, что дело в шляпе: голландец Де Йонг переходит к ним из "Аякса", Де Лигт вслед за ним – тоже нидерландец, понимаете? Какие-то невнятные причины".

"Мы ведь ведем речь не о каком-то заурядном футболисте. Вы думаете, что такой влиятельный защитник как Жерар Пике отошел бы в сторону, если бы Де Лигт присоединился к "Барселоне"? Матейс не думает о деньгах, он хочет играть в футбол. К слову, он мог перейти в "Ювентус" еще год назад, но "Аякс" попросил его остаться. Конечно, он удивился, когда речь зашла об интересе "ПСЖ" и испанцев".

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Мино Райола Френки де Йонг Матейс де Лигт
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Комментарии (12)
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Барселиниус (землянин)
02.01.2020 в 14:44
Райола мне гадок, но насчёт влияния Пике он прав. Матейсу было бы очень не комфортно с ним. Говорю же, всю муть в Барсе крутит муж Шакиры, ни один тренер не смог с ним ничего поделать, как бы плохо он ни играл, и это не мои фантазии, вон сведущий в околофутбольных интригах слащавый мерзавец Райола тоже об этом намекает..
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.01.2020 в 15:32
Друг, у нас общие симпатии к ФК Барселона, но иногда совсем разные взгляды на процессы, происходящие в команде. По Пике скажу так : ФК Барселона ТАК не работает. Ну, не должно было быть так, что только после ухода Пике, Де Лигт мог занять его место! Де Лигт ещё очень "сырой" и это подтвердили его первые полгода в Ювентусе. Уточняю - рядом с такими наставниками, как Кьелини и Бонуччи. То пенальти себе привезёт, то в свои ворота забьёт, то руками сыграет или же позиционно ошибается, что приводило к опасным моментам у ворот Юве. Переход Де Лигта в Барселону как раз и подразумевался, что какой-то год, а может и больше, Пике будет наставником этому молодому голландцу. Что касается Шакиры, это его личная жизнь и к футболу это не относится.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 14:10
Барса себя уже так скомпрометировала на трансферном рынке , что дальше некуда.
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+1
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.01.2020 в 12:57
Не верная интерпретация от человека, который в угоду своим шкурным интересам, уничтожает молодые таланты и футбол в целом! В Барселоне решили, что у Мино Райолы слишком жирные аппетиты насчёт комиссионных. Именно поэтому, руководство ФК Барселоны отфутболили куда подальше этого грязного дельца!
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
02.01.2020 в 13:34
Закрийся,дебіл.
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+1
-2
S_Shvets (Киев)
02.01.2020 в 14:27
Чому ви на рівному місці ображаєте людину, яка висловлює свою думку? Бан вам на 14 днів
+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 14:42
А чому ви не баните всіляких Сливных ям, прочитайте коменти під звісткою про те, як Мессі і Роналду на двох 704 м'ячів забили та інший його бруд. Підписувач, якого ви сьогодні забанили тричі до вас модераторів звертався, а у вас ігнор. Що, вибіркове правосуддя, пане Швець? Ну да, зе при владі, всі рівні , але деякі рівніші, ті ,що без роду і племені, без гімну і державного прапору
0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 14:47
Ганьба Вам, Швець, і таким як Ви при владі. Державу здаєте, прикриваючи методичкою свої інтимні місця. Можете бачити хоч довічно. Слава Україні!!!!
0
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.01.2020 в 15:34
Человек из Винницы, зачем ты снова притягиваешь сюда политику? Ты хочешь заработать симпатии? К чему здесь президент Зеленский, государственный гимн или флаг?
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 15:46
Людина із Монреалівки. Тобі не зрозуміти. А я тебе розумію. Ти просто в розпачі , що твого нового друга( це твої слова) забанили навічно. Але ти отримав все ж таки компенсацію, тому тобі нічого жалітися.
0
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S_Shvets (Киев)
02.01.2020 в 15:18
До вашого відома - користувач з ніком "Сливная яма" давно заблокований навічно. І вас забаню, якщо буде привід. Героям слава!
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 15:43
Тоді ще одне запитання: чому ви одних прилюдно баните , а інших тихенько? Може тоді і не було б наступних банів? Ви так не вважаєте?
0
-1

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