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Атлетико определился с альтернативой для Кавани, но нужно будет заплатить 40 миллионов

Испания
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Не самая большая цена в наше время

Атлетико определился с альтернативой для Кавани, но нужно будет заплатить 40 миллионов
UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" долгое время ведет переговоры с "ПСЖ" о трансфере Кавани. Форвард дал согласие на переход, однако парижане не хотят игрока отпускать зимой.

По данным Bild, боссы мадридцев нашли альтернативный вариант. Речь идет о Пако Алькасере, который сейчас играет за "Боруссию".

"Шмели" намерены заработать на данном трансфере, а потому затребовали 40 миллионов. Пако забил лишь 5 голов в 11-ти матчах, выпав из основы команды.

Напомним, что совсем недавно "Боруссия" сумела подписать талантливого Холанда.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Пако Алькасер
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