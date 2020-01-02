Атлетико определился с альтернативой для Кавани, но нужно будет заплатить 40 миллионов

Мадридский "Атлетико" долгое время ведет переговоры с "ПСЖ" о трансфере Кавани. Форвард дал согласие на переход, однако парижане не хотят игрока отпускать зимой.

По данным Bild, боссы мадридцев нашли альтернативный вариант. Речь идет о Пако Алькасере, который сейчас играет за "Боруссию".

"Шмели" намерены заработать на данном трансфере, а потому затребовали 40 миллионов. Пако забил лишь 5 голов в 11-ти матчах, выпав из основы команды.

Напомним, что совсем недавно "Боруссия" сумела подписать талантливого Холанда.