Испания
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Атлетико определился с альтернативой для Кавани, но нужно будет заплатить 40 миллионов
Не самая большая цена в наше время
Мадридский "Атлетико" долгое время ведет переговоры с "ПСЖ" о трансфере Кавани. Форвард дал согласие на переход, однако парижане не хотят игрока отпускать зимой.
По данным Bild, боссы мадридцев нашли альтернативный вариант. Речь идет о Пако Алькасере, который сейчас играет за "Боруссию".
"Шмели" намерены заработать на данном трансфере, а потому затребовали 40 миллионов. Пако забил лишь 5 голов в 11-ти матчах, выпав из основы команды.
Напомним, что совсем недавно "Боруссия" сумела подписать талантливого Холанда.
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