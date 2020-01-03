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"Я не Варан, а Рафа". Защитник Реала рассказал, как он ответил Роналду на обращение португальца на тренировке
Те времена, когда CR7 еще был частью "королевского клуба"…
Рафаэль Варан рассказал, как Криштиану Роналду обратился к нему на тренировочном занятии, когда португалец еще защищал цвета мадридского клуба. Слова 26-летнего защитника "Реала" приводит Goal.com.
"Криш крикнул мне: "Варан, смещайся в центр". Я ответил ему что-то в таком духе: "Я не Варан, а Рафа". Я не хотел продемонстрировать какое-то неуважение или пренебрежение, ни в коем случае. Вообще, я довольно стеснительный парень. Тем не менее, партнеры могут рассчитывать на мой характер в сложный для команды период. В том моменте я лишь хотел подчеркнуть, что у меня тоже есть имя, не нужно обращаться ко мне по фамилии. Роналду прекрасен во всех аспектах".
"В "Реале" в меня поверили Зидан и Моуриньо. Обо мне никто не знал, даже СМИ, но они предоставили мне шанс. Когда я был ребенком, мне сказали, что у меня нет необходимого мышления, как для футболиста, чтобы добиться успеха. Да, я не был феноменом, но играл неплохо. Уже тогда я начал ковать свой характер, играть через боль. У меня есть эта способность, я много разговариваю с нашим медицинским штабом – доктора понимают, что я не ошибаюсь, если что-то чувствую. Это помогает моей карьере".