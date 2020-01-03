"Я не Варан, а Рафа". Защитник Реала рассказал, как он ответил Роналду на обращение португальца на тренировке

Рафаэль Варан рассказал, как Криштиану Роналду обратился к нему на тренировочном занятии, когда португалец еще защищал цвета мадридского клуба. Слова 26-летнего защитника "Реала" приводит Goal.com.

"Криш крикнул мне: "Варан, смещайся в центр". Я ответил ему что-то в таком духе: "Я не Варан, а Рафа". Я не хотел продемонстрировать какое-то неуважение или пренебрежение, ни в коем случае. Вообще, я довольно стеснительный парень. Тем не менее, партнеры могут рассчитывать на мой характер в сложный для команды период. В том моменте я лишь хотел подчеркнуть, что у меня тоже есть имя, не нужно обращаться ко мне по фамилии. Роналду прекрасен во всех аспектах".