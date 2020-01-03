  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Я не Варан, а Рафа". Защитник Реала рассказал, как он ответил Роналду на обращение португальца на тренировке
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я не Варан, а Рафа". Защитник Реала рассказал, как он ответил Роналду на обращение португальца на тренировке

Испания
(1 голосов)

Те времена, когда CR7 еще был частью "королевского клуба"…

"Я не Варан, а Рафа". Защитник Реала рассказал, как он ответил Роналду на обращение португальца на тренировке
Новина українською

Рафаэль Варан рассказал, как Криштиану Роналду обратился к нему на тренировочном занятии, когда португалец еще защищал цвета мадридского клуба. Слова 26-летнего защитника "Реала" приводит Goal.com.

Читайте такжеВаран: Роналду? У меня нет слов, чтобы его описать

"Криш крикнул мне: "Варан, смещайся в центр". Я ответил ему что-то в таком духе: "Я не Варан, а Рафа". Я не хотел продемонстрировать какое-то неуважение или пренебрежение, ни в коем случае. Вообще, я довольно стеснительный парень. Тем не менее, партнеры могут рассчитывать на мой характер в сложный для команды период. В том моменте я лишь хотел подчеркнуть, что у меня тоже есть имя, не нужно обращаться ко мне по фамилии. Роналду прекрасен во всех аспектах".

"В "Реале" в меня поверили Зидан и Моуриньо. Обо мне никто не знал, даже СМИ, но они предоставили мне шанс. Когда я был ребенком, мне сказали, что у меня нет необходимого мышления, как для футболиста, чтобы добиться успеха. Да, я не был феноменом, но играл неплохо. Уже тогда я начал ковать свой характер, играть через боль. У меня есть эта способность, я много разговариваю с нашим медицинским штабом – доктора понимают, что я не ошибаюсь, если что-то чувствую. Это помогает моей карьере".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Рафаэль Варан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...