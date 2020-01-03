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Зидан рассказал, есть ли шансы у Азара выйти на поле в Суперкубке Испании против Валенсии

Испания
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Есть вопросы еще по нескольким футболистам "сливочных"?

Зидан рассказал, есть ли шансы у Азара выйти на поле в Суперкубке Испании против Валенсии
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выступил перед журналистами в преддверии поединка "королевского клуба" с "Хетафе" в рамках чемпионата Испании. Слова наставника приводит AS.

"Азар точно не сыграет в Суперкубке Испании. Он продолжает восстанавливаться. Надеюсь, после матча с "Валенсией" он сможет приблизиться к возвращению. Нам не приходится говорить о провале, если "Реал" не выиграет Ла Лигу. В каждом турнире есть только один победитель, в остальных командах играют не манекены".

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"Иско является важным игроком. Я идентифицирую его с собой, у меня были похожие функции на поле. Он мне импонирует. Покупка Погба? Поль – футболист "МЮ", сейчас у него небольшая травма, надеюсь, он вернется на поле в скором времени, желаю ему всего наилучшего".

Бельгиец травмировался в конце ноября в матче группового этапа ЛЧ с "ПСЖ" (2:2). Издание Marca в свою очередь сообщает, что Марсело, Хамес Родригес и Лукас Васкес восстановились от травм и смогут сыграть в Суперкубке Испании против "Лос Чес". Помимо Азара, в лазарете "сливочных" находится Маркос Асенсио. "Реал" сыграет против "Хетафе" завтра, 4 января, а игра Суперкубка против "Валенсии" состоится 8 января.

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В статье: Эден Азар Суперкубок Испании Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Валенсия
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