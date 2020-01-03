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Хетафе - Реал. Прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(3 голосов)

Хетафе – Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.01.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Хетафе - Реал. Прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 19-й тур. Испания. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес". 04.01.2020. 17:00. Арбитр в поле – Хосе Мунуэра; трансляция в Украине – ТК "Футбол 1", MEGOGO, Oll.tv

Не так Зинедин Зидан планировал завершить 2019-й календарный год. "Реал" доминировал в Эль-Класико, но не сумел добыть три очка, разделив с "Барсой" зачетные баллы поровну. А уже перед рождественскими каникулами мадридцы и вообще отпустили конкурента в небольшой отрыв, не сумев переиграть "Атлетик" из Бильбао. Поэтому новый год "Реал" начнет в статусе догоняющего.

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Начнет матчем против непростого соперника. "Хетафе" и в прошлом сезоне боролся за высокие позиции, но в конце дистанции команде не хватило опыта и выдержки. Сейчас же команда Бордаласа находится на том же уровне, однако с пониманием того, что нужно исправить – задача попасть в зону Лиги чемпионов реальная для исполнения.

В текущем сезоне "Хетафе" проигрывает только признанным авторитетам – "Барселоне", "Атлетико" и "Севильи". Только в хронологически последнем туре пошатнулась эта тенденция, когда команда из пригорода Мадрида уступила "Вильярреалу" 0:1. Тот результат – поистине досаднейший для Хорхе Бордаласа, но посыпать голову пеплом рано.

Перед этим "Хетафе" выиграл три матча подряд и не пропускал голов в свои ворота. Вообще, меньше "городских" в чемпионате Испании пропускают только три команды – "Атлетик", "Атлетико" и, собственно, сам "Реал". Поэтому интересно будет понаблюдать за попытками Карим Бензема и партнеров распечатать ворота Давида Сории.

В прошлом сезоне "Реал" здесь не забивал – ничья 0:0. Но "Реал" в прошлом сезоне был другим – не таким агрессивным в атаке. Сейчас у мадридцев не возникает проблем с созданием атак, возникают они разве что при реализации голевых моментов.

Болельщики возлагают надежды на Эдена Азара, но пока что бельгиец не просто не может набрать должной формы, а и не может обезопасить себя от травм. Азар пропустил старт чемпионата – пропустил и заключительный отрезок первого круга. Не будет его и в матче с "Хетафе". И в Суперкубке Испании бельгиец не сыграет. В лучшем случае – в стартовых матчах после этого мини-турнира. Из-за дисквалификации отчетный поединок пропустит Серхио Рамос. Давно уже травмирован Марко Асенсио. Все остальные – в обойме, потому пятеро игроков не попадут в заявку по техническому решению тренерского штаба.

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У "Хетафе" дисквалифицирован Матиас Оливейра. Не помощник команде также Маркель Бергара. Остальные готовятся к противостоянию.

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Прогноз. Победа "Реала" 1:0.

Ставка: "Хетафе" мало пропускает и обычно не позволяет соперникам играть в свой футбол. Особенно на "Колизеум". Поэтому "Реал" если и одержит победу, то с минимальным счетом. Голов будет мало вообще.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) "Хетафе" Прогнозы
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
03.01.2020 в 15:08
Перемога Хетафе 2-1
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+4
0
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Барселиниус (землянин)
03.01.2020 в 17:08
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