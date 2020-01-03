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Хетафе - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Хетафе - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Рождественские мини-каникулы "Реал" провел не в лучшем настроении. Вместо лидерства в турнирной таблице, которое было реально в контексте доминирования в очном поединке с "Барсой", мадридцы "зимовали" в статусе догоняющего.
А возобновлять турнир, к тому же, придется матчем с соперником, который не боится авторитетов. "Хетафе" – хорошая и крепкая команда, которая готова бороться за зону Лиги чемпионов. Обо всех деталях противостояния читайте в анонсе авторства Игоря Семйона >>>. Со статистикой и текстовым описанием событий поединка можно будет ознакомиться в матч-центре UA-Футбол >>>. Начало действа – 4-е января 2020-го года в 17:00.
В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете легально трансляцию можно посмотреть на платформах MEGOGO и Oll.tv.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 19-го тура Ла Лиги "Хетафе" - "Реал"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
- Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
- Франция - beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT;
- Польша - nc + GO, Canal + Sport Online, Canal + Sport;
- Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Mitele Plus.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.