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Хетафе - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Хетафе - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Хетафе - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Рождественские мини-каникулы "Реал" провел не в лучшем настроении. Вместо лидерства в турнирной таблице, которое было реально в контексте доминирования в очном поединке с "Барсой", мадридцы "зимовали" в статусе догоняющего.

А возобновлять турнир, к тому же, придется матчем с соперником, который не боится авторитетов. "Хетафе" – хорошая и крепкая команда, которая готова бороться за зону Лиги чемпионов. Обо всех деталях противостояния читайте в анонсе авторства Игоря Семйона >>>. Со статистикой и текстовым описанием событий поединка можно будет ознакомиться в матч-центре UA-Футбол >>>. Начало действа – 4-е января 2020-го года в 17:00.

В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете легально трансляцию можно посмотреть на платформах MEGOGO и Oll.tv.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 19-го тура Ла Лиги "Хетафе" - "Реал"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
  • Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
  • Франция - beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT;
  • Польша - nc + GO, Canal + Sport Online, Canal + Sport;
  • Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Реал (Мадрид) Где смотреть футбол Хетафе (Испания)
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