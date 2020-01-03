Хетафе - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Рождественские мини-каникулы "Реал" провел не в лучшем настроении. Вместо лидерства в турнирной таблице, которое было реально в контексте доминирования в очном поединке с "Барсой", мадридцы "зимовали" в статусе догоняющего.

А возобновлять турнир, к тому же, придется матчем с соперником, который не боится авторитетов. "Хетафе" – хорошая и крепкая команда, которая готова бороться за зону Лиги чемпионов. Обо всех деталях противостояния читайте в анонсе авторства Игоря Семйона >>>. Со статистикой и текстовым описанием событий поединка можно будет ознакомиться в матч-центре UA-Футбол >>>. Начало действа – 4-е января 2020-го года в 17:00.

В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете легально трансляцию можно посмотреть на платформах MEGOGO и Oll.tv.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 19-го тура Ла Лиги "Хетафе" - "Реал"?