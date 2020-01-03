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Эспаньол - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Эспаньол - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Эспаньол - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Каталонское дерби состоится при очень интересном условии – в нем сыграют первая и последняя команды чемпионата. Несмотря на такую пропасть в результатах, "Эспаньол" постарается насолить своим врагам, сыграв на волне эмоционального подъема из-за назначения нового главного тренера.

Обо всех деталях противостояния читайте в анонсе авторства Игоря Семйона >>>. Со статистикой и текстовым описанием событий поединка можно будет ознакомиться в матч-центре UA-Футбол >>>. Начало действа – 4-е января 2020-го года в 22:00.

В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". В Интернете легально трансляцию можно посмотреть на платформах MEGOGO и Oll.tv.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 19-го тура Ла Лиги "Эспаньол" – "Барселона"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
  • Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
  • Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Франция - beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT;
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Испания - Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Эспаньол (Барселона) Где смотреть футбол
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