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Эспаньол - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Эспаньол - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Каталонское дерби состоится при очень интересном условии – в нем сыграют первая и последняя команды чемпионата. Несмотря на такую пропасть в результатах, "Эспаньол" постарается насолить своим врагам, сыграв на волне эмоционального подъема из-за назначения нового главного тренера.
Обо всех деталях противостояния читайте в анонсе авторства Игоря Семйона >>>. Со статистикой и текстовым описанием событий поединка можно будет ознакомиться в матч-центре UA-Футбол >>>. Начало действа – 4-е января 2020-го года в 22:00.
В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". В Интернете легально трансляцию можно посмотреть на платформах MEGOGO и Oll.tv.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 19-го тура Ла Лиги "Эспаньол" – "Барселона"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
- Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Франция - beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Mitele Plus.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.