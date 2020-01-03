Эспаньол - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Каталонское дерби состоится при очень интересном условии – в нем сыграют первая и последняя команды чемпионата. Несмотря на такую пропасть в результатах, "Эспаньол" постарается насолить своим врагам, сыграв на волне эмоционального подъема из-за назначения нового главного тренера.

Обо всех деталях противостояния читайте в анонсе авторства Игоря Семйона >>>. Со статистикой и текстовым описанием событий поединка можно будет ознакомиться в матч-центре UA-Футбол >>>. Начало действа – 4-е января 2020-го года в 22:00.

В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". В Интернете легально трансляцию можно посмотреть на платформах MEGOGO и Oll.tv.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 19-го тура Ла Лиги "Эспаньол" – "Барселона"?