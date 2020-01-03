Примера. 19-й тур. Вальядолид и Леганес расписали яркую ничью

Команды всю свою спортивную злость выплеснули во время стартового отрезка поединка – три гола в течение первых 15-и минут. Самое интересное, что на двух коллективы и создали три момента, то есть это была стопроцентная реализация.

К Хорди Масипу, - конкуренту Лунина, - не может быть претензий по двум пропущенным голам. В первом случае Брайтвайт поразил ближний угол ворот "Вальядолида", но расстреливал его с близкого расстояния и в ходе динамической атаки. К тому же, рикошетом от стойки. Второй гол "Леганеса" – также расстрел ворот из центра штрафной.

"Вальядолид" смело играет дома, но сегодня был вынужден лишь догонять. К счастью для болельщиков этой команды – успешно. Проигрывать такой матч было бы крайне обидно.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Леганес" 2:2

Голы: Энес Унал 8, Энес Унал 79 - Мартин Брайтвайт 4, Роке Меса 13

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Кико, Энес Унал, Оскар Плано, Серхио Наварро, Рубен Алькарас, Хави Мойяно (Мичел 59), Антоньито (Пабло Эрвияс 90+3), Тони Суарес (Сандро Рамирес 58), Мохаммед Салису

"Леганес": Иван Куэльяр, Кеннет Омеруо (Родриго Тарин 84), Колинс Авазем, Хонатан Сильва, Роке Меса, Роберто Росалес (Айтор Руйбаль 86), Рубен Перес, Кевин Родригес, Мартин Брайтвайт, Юссеф Эн-Несири, Оскар Арнаис (Гидо Каррильо 80)

Предупреждения: Рубен Алькарас 68, Серхио Наварро 86, Энес Унал 90 - Хонатан Сильва 7, Роке Меса 58