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Симеоне: Нужно признать, что Лемар не оправдал ожиданий

Испания
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Строго, но во многом справедливо

Симеоне: Нужно признать, что Лемар не оправдал ожиданий
UA-Футбол
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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о Тома Лемаре, который пока что не впечатляет своей игрой за мадридцев. С лета прошлого года он смог забить лишь три гола.

"Факты говорят сами за себя. Пока что он не достиг того, на что способен. Сейчас он восстановился после травмы и я надеюсь, что он выйдет на следующий свой уровень.

Он обладает такими качествами, которых нет ни у кого в команде. Он очень впечатлил меня, но пока что он не оправдывает ожиданий", - сказал аргентинец на пресс-конференции перед игрой с "Леванте".

Вчера сообщалось, что игрока хочет подписать "Тоттенхэм".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Тома Лемар
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