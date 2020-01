Тер Штеген и Артур пропустят каталонское дерби

Эрнесто Вальверде определился с составом "Барселоны" на каталонское дерби против "Эспаньола".

Не смогут помочь своей команде из-за травм Тер Штеген, Артур и Усман Дембеле. Также вне состава Жан-Клер Тодибо, который вскоре может сменить клубную прописку.

