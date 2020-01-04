Испания
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Тер Штеген и Артур пропустят каталонское дерби
"Барселона" объявила заявку на сегодняшнюю игру
Эрнесто Вальверде определился с составом "Барселоны" на каталонское дерби против "Эспаньола".
Не смогут помочь своей команде из-за травм Тер Штеген, Артур и Усман Дембеле. Также вне состава Жан-Клер Тодибо, который вскоре может сменить клубную прописку.
The for the Barcelona Derby!! pic.twitter.com/zezcfQlwwD— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2020
"Эспаньол" примет "Барселону" на "Корнелья-Эль Прат" сегодня, 4 января. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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