Эспаньол - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Это каталонское дерби пройдет между двумя командами из разных полюсов турнирной таблицы "Барселона" – первая, "Эспаньол" – последний. Но этот факт не умаляет ожиданий от поединка. Обычно "попугаи" всегда дают бой своим звездным землякам.

Все детали поединка читайте в анонсе от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн-трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>.

Начало матча – 04.01.2020 в 22:00. Прямая видеотрансляция – на платформе MEGOGO. Смотрим вместе.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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