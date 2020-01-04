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Эспаньол - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Эспаньол - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Эспаньол - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Это каталонское дерби пройдет между двумя командами из разных полюсов турнирной таблицы "Барселона" – первая, "Эспаньол" – последний. Но этот факт не умаляет ожиданий от поединка. Обычно "попугаи" всегда дают бой своим звездным землякам.

Все детали поединка читайте в анонсе от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн-трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>.

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Начало матча – 04.01.2020 в 22:00. Прямая видеотрансляция – на платформе MEGOGO. Смотрим вместе.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Эспаньол (Барселона)
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