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С акцентом на Зозулю. Тенерифе - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды

Испания
(1 голосов)

Тенерифе - Альбасете: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.01.2020 ⋊ Сегунда на UA-Футбол

С акцентом на Зозулю. Тенерифе - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

О Романе Зозуле в последнее время много говорили даже на самом высоком уровне испанского футбола, но увы – не в контексте забитых голов. Украинец снова оказался в центре внимания из-за выходки психически неуравновешенных болельщиков одной из команд, но пора ответить всем действиями на поле. Матч с "Тенерифе" в рамках 22-го тура Сегунды – замечательна для этого возможность.

Для "Альбасете" важно добыть три очка в контексте борьбы за повышение в классе. Матч состоится сегодня, четвертого января 2020-го года, в 19:00. Предлагаем посмотреть прямую видеотрансляцию благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации.

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В статье: Роман Зозуля Чемпионат Испании Альбасете (Испания) Тенерифе (Испания)
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