Примера. 19-й тур. Заслуженная, но не безальтернативная победа Валенсии

Болельщикам "Валенсии" пришлось понервничать в концовке поединка, когда несколько раз ворота хозяев спасал Хауме Доменек. В частности, после ударов Шарлеса и Педро Леона. Но всего этого, - нервных потрясений, - не было бы, если бы "Валенсия" использовала более одного момента в первом тайме.

Создали "летучие мыши" достаточно даже для разгромной победы. Ферран Торрес едва не забил классным ударом низом, Родриго сантиметров не хватило для замыкания прострела от Макси Гомеса, а затем сам Гомес и забил, правда – из офсайда.

Но логично, что один из ударов все же завершился правомерным взятием ворот. Это вездесущий Макси Гомес откликнулся на подачу Даниэля Васса и конвертировал игровое преимущество "Валенсии" в преимущество "цифрофое". Правда, "Эйбар" мог сравнять еще до перерыва, если бы немного больше команде повезло. Например, когда пробивал Бигас – мяч всколыхнул перекладину.

После перерыва "Валенсия" сыграла слабее и позволила сопернику выровнять игру. Но одержала победу благодаря классу и опыту. Хотя сыграй в одном из двух-трех моментов Хауме Доменек не так внимательно – и мы сейчас говорили бы о других раскладах.

"Эйбар" такими темпами рискует увязнуть в борьбе за выживание, "Валенсия" же нацелена исключительно на топ-4.

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Эйбар" 1:0

Гол: Максимилиано Гомес 27

"Валенсия": Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Франсис Коклен (Денис Черышев 89), Родриго (Жоффрей Кондогбиа 83), Даниэль Васс, Даниэль Парехо, Максимилиано Гомес (Кевин Гамейро 71), Ферран Торрес, Карлос Солер

"Эйбар": Марко Дмитрович, Педро Бигас, Серхио Альварес (Мигель Атьенза 65), Такаси Инуи (Пабло де Бласис 71), Серхи Энрич, Эду Экспозито, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Шарлес Диас де Оливейра (Кике Гонсалес 82), Педро Леон, Альваро Техеро

Предупреждения: Даниэль Васс 77 - Шарлес Диас де Оливейра 62, Паулу Оливейра 84, Паулу Оливейра 90+1

Удаление: Паулу Оливейра 90+1