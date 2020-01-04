Примера. 19-й тур. Хетафе - Реал 0:3. Безвкусный разгром с блеском Куртуа

"Хетафе", как и в прошлом сезоне, претендует на место в топ-4, однако в первом круге "городские" уступили и "Барсе", и "Атлетико" и "Севильи" – почти всем признанным авторитетам. Команда Бордаласа не является грозой грандов, она больше любит брать свое в матчах с аутсайдерами и равными себе. Однако это не означало, что "Хетафе" отдаст три очка "Реалу" без боя.

И не отдал. На перерыв хозяева уходили в статусе догоняющих, однако на преимущество в счете больше заслужили именно игроки "Хетафе". Если бы не Куртуа... Бельгиец, которого много критикуют, выдал замечательную 45-минутку, потянув сложные удары Арамбарри, Файра и Кабреры. В другом эпизоде ​​Куртуа только выдохнул с облегчением, когда мяч пролетел мимо стойки после удара в одно касание от того же Файра.

"Реал" ничего не предлагал сопернику, кроме борьбы. Собственно, и забил гол по итогам эпизода-единоборства, а не футбольного мастерства. Ферлан Менди подал с фланга, Варан и Мата боролись за мяч, Сория неудачно вышел на перехват и от этого сумбура снаряд срикошетил в сетку. В статистику запишем как автогол вратаря.

Единственный более-менее креативный момент у ворот "Хетафе" создал и "запорол" Карим Бензема – он пробил слишком прямолинейно с прицелом в ближний угол. "Реал" точно не наработал на статус лидера.

И во втором тайме "сливочные" не доминировали. Но игра вторым номером не мешала гостям забивать голы. На 53-й минуте снова Рафа Варан оказался в центре внимания: он четко пробил головой после удобной подачи со стандарта от Крооса. Вопросы могли возникнуть только относительно офсайда, однако видеотехника развеяла сомнения.

"Хетафе" перед этим достаточно активно напрягал защиту соперника, хотя редко пробивал по воротам. Но после второго пропущенного подопечные Бордаласа едва опирались соблазну опустить руки. Удары Сасеты и Кабреры – небольшое достижение. А моменты, когда "городские" просто "возили" защиту "Реала", но не пробивали по воротам, в зачет не идут. В отличие от качественных возможностей Винисиуса и Бэйла, которые возникли уже в конце поединка и при отсутствии дисциплины в порядках "Хетафе". И в отличие от эпизода с третьим голом в ворота Сория, когда Феде Вальверде убежал в контратаку и выкатил мяч под удар Модричу на пустые ворота...

"Реал", несмотря на разгромный счет, одержал победу на тоненького – выжал максимум из минимума. Хотя по содержанию игры Зидан точно не может гордиться этим матчем. Разве что игрой Куртуа – он единственный, к кому нет претензий.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал" 0:3

Голы: Давид Сория 34 (авт.), Рафаэль Варан 53, Лука Модрич 90+6

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Хайме Мата (Франсиско Портильо 80), Родригес Анхель, Аллан-Ромео Ньом (Амат Дьедиу 81), Марк Кукурелла Сасета, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович, Файчал Файр (Хорхе Молина 60), Леандро Кабрера

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Федерико Вальверде 71), Карим Бензема (Лука Йович 81), Гарет Бэйл, Карлос Каземиро, Лука Модрич, Иско (Винисиус Жуниор 71), Ферлан Менди

Предупреждения: Аллан-Ромео Ньом 34, Дамиан Суарес 39 - Лука Йович 82, Ферлан Менди 90+5