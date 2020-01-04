Не показательно. Хетафе - Реал 0:3. Обзор матча и видео голов

Счет этого матча может навести на ложный след – не стоит думать, что "Реал" одержал легкую победу. Разгром – абсолютно не по игре. Просто гости смогли выжать максимум из своих моментов, а "Хетафе" не реализовал несколько верных возможностей – так и не нашлось аргументов против уверенной игры Куртуа.

Как следствие – продолжение серии неудачных результатов "Хетафе" против грандов – поражения от "Барселоны", "Атлетико", "Севильи" и вот теперь от "Реала". Подробности смотрите в видеообзоре поединке 19-го тура Ла Лиги.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал" 0:3

Голы: Давид Сория 34 (авт.), Рафаэль Варан 53, Лука Модрич 90+6