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Не показательно. Хетафе - Реал 0:3. Обзор матча и видео голов
Хетафе - Реал ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.01.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Счет этого матча может навести на ложный след – не стоит думать, что "Реал" одержал легкую победу. Разгром – абсолютно не по игре. Просто гости смогли выжать максимум из своих моментов, а "Хетафе" не реализовал несколько верных возможностей – так и не нашлось аргументов против уверенной игры Куртуа.
Как следствие – продолжение серии неудачных результатов "Хетафе" против грандов – поражения от "Барселоны", "Атлетико", "Севильи" и вот теперь от "Реала". Подробности смотрите в видеообзоре поединке 19-го тура Ла Лиги.
Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Реал" 0:3
Голы: Давид Сория 34 (авт.), Рафаэль Варан 53, Лука Модрич 90+6