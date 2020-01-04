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Представители Атлетико ведут переговоры с ПСЖ по трансферу Кавани

Испания
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Спортивный директор "матрасников" уже в Париже

Представители Атлетико ведут переговоры с ПСЖ по трансферу Кавани
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Мадридский "Атлетико" близок к подписанию нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани.

По информации Cope, представители "матрасников" в лице спортивного директора Андреа Берта и исполнительного директора Мигеля Анхеля Хиля прилетели в Париж для проведения переговоров о трансфере Кавани.

Единственной проблемой в переходе Эдинсона в "Атлетико" может стать высокая зарплата уругвайца в стане парижан.

Напомним, ранее в СМИ была информация, что 32-летний нападающий уже согласовал все детали контракта с мадридским клубом и будет получать 12 миллионов евро.

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В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
cope.es
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