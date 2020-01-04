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Диего Симеоне: Облак обеспечил нам сегодня победу

Испания
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Наставник "матрасников" поделился мыслями после победы над "Леванте"

Диего Симеоне: Облак обеспечил нам сегодня победу
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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Леванте" в рамках 19-го тура Ла Лиги.

"Борьба продолжалась до конца матча. Мы не смогли решить его исход раньше, несмотря на хорошие голевые моменты.

Облак спасал нас, но мы должны были спасти себя еще раньше, реализовав моменты. Мы считаем Облака лучшим вратарем мира. Он хорошо себя показывал в решающие моменты, но в этом случае мы увидели сэйв от игрока, который обеспечивает клубу победы.

Мы должны действовать лучше, иначе будем подвергать себя риску поражения", – поделился Диего Симеоне.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Леванте (Валенсия) Ла Лига
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Источник:
Marca
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