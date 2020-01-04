Примера. 19-й тур. Эспаньол - Барселона 2:2. Так кто здесь босс?!

События на финишной прямой 2019-го календарного года сложились для "Барселоны" как никогда хорошо. Выстояв в Эль-Класико, каталонцы легко победили "Алавес" и дождались осечки "Реала". Поэтому в новом году команда Эрнесто Вальверде планировала наращивать свое преимущество.

Впрочем, в своем нынешнем состоянии "Барселона" часто сталкивается с противоречиями между возможностями и планами. Вот как сегодня... Вывеска этого матча не обещала "гранатовым" трудностей, ведь с той стороны футбольного поля оказалась последняя команда чемпионата, почти безнадежный аутсайдер. Но по факту мы увидели борьбу, в которой "Барселона" не была сильнее и претерпела потерю очков.

В первом тайме интересные моменты гости родили только после пропущенного в свои ворота мяча. Наибольше остроты шло от Лионеля Месси. Аргентинец уже даже головой пытался забить, но тщетно. Луис Суарес нанес втрое меньше ударов в сравнении с Месси, - один против трех, - однако уругваец мог пойти вперед благодаря качеству. После его маневра мяч попал в штангу.

"Эспаньол" за тайм лишь дважды пробил по воротам, и лишь раз – в створ. Но этого хватило для гола. Давид Лопес бесхитростно, но эффективно замкнул подачу Марк Рока со штрафного – Нето был бессилен, да вряд ли спас бы и тер Штеген.

В начале второго тайма "Барса" взяла себя в руки и что самое интересное – сделала это без помощи Лионеля Месси. Ломать позвоночник игре взялись Луис Суарес и вышедший на замену Артуро Видаль. Уругваец сначала классно замкнул прострел Хорди Альбы с фланга, а затем не менее эффектно ассистировал Артуро Видалю под удар головой. Слишком легко "Эспаньол" растерял с трудом добытое преимущество.

Фаворит обязан был с высоты класса доводить поединок до победы, но карты Эрнесто Вальверде спутало удаление Френки де Йонга. Две глупые желтые карточки нидерландца повторно сломали игру гостей, хотя незадолго до удаления и вскоре после него еще мог забивать Луис Суарес. Однако Диего Лопес играл надежно, а в атаке "Эспаньол", чувствуя слабину соперника, осмелел. Особенно после выхода на поле Ву Лея. Китаец первым своим ударом (головой в направлении дальнего угла) только проверил бдительность Нето, а вторым (низом в дальний угол после передачи Варгаса) сравнял счет. В футбольном Китае – фурор, а в футбольной Барселоне – вопрос: так кто же здесь босс?

На самом деле, это редкая удача "Эспаньола" в дерби – лишь третья ничья за последние шестнадцать матчей против "Барсы" в Ла Лиге (остальные – поражения). Зато впервые с 2009-го года "Эспаньол" забил в ворота недружелюбных земляков больше одного мяча. Абелардо начинает ударно...

Барселона. Стадион "Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" - "Барселона" 2:2

Голы: Давид Лопес 23, Ву Лей 88 - Луис Суарес 50, Артуро Видаль 59

"Эспаньол": Диего Лопес, Налдо, Серхи Дардер, Хонатан Кальери, Оскар Мелендо (Ву Лей 74), Давид Лопес (Андер Итурраспе 67), Хави Лопес, Вила Дидак, Бернардо Эспиноса, Марк Рока, Виктор Гомес Переа (Матиас Варгас 62)

"Барселона": Нето, Херард Пике, Иван Ракитич (Артуро Видаль 46), Серхио Бускетс, Клеман Лангле, Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн (Нелсон Семеду 80), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто

Предупреждения: Хави Лопес 35, Марк Рока 62 - Френки де Йонг 66, Френки де Йонг 75

Удаление: Френки де Йонг 75