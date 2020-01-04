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Примера. 19-й тур. Эспаньол - Барселона 2:2. Так кто здесь босс?!

Испания
(1 голосов)

Барса теряет очки на поле последней команды чемпионата

Примера. 19-й тур. Эспаньол - Барселона 2:2. Так кто здесь босс?!
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

События на финишной прямой 2019-го календарного года сложились для "Барселоны" как никогда хорошо. Выстояв в Эль-Класико, каталонцы легко победили "Алавес" и дождались осечки "Реала". Поэтому в новом году команда Эрнесто Вальверде планировала наращивать свое преимущество.

Впрочем, в своем нынешнем состоянии "Барселона" часто сталкивается с противоречиями между возможностями и планами. Вот как сегодня... Вывеска этого матча не обещала "гранатовым" трудностей, ведь с той стороны футбольного поля оказалась последняя команда чемпионата, почти безнадежный аутсайдер. Но по факту мы увидели борьбу, в которой "Барселона" не была сильнее и претерпела потерю очков.

Примера. 19-й тур. Эспаньол - Барселона 2:2. Так кто здесь босс?! - изображение 1

Примера. 19-й тур. Эспаньол - Барселона 2:2. Так кто здесь босс?! - изображение 2

В первом тайме интересные моменты гости родили только после пропущенного в свои ворота мяча. Наибольше остроты шло от Лионеля Месси. Аргентинец уже даже головой пытался забить, но тщетно. Луис Суарес нанес втрое меньше ударов в сравнении с Месси, - один против трех, - однако уругваец мог пойти вперед благодаря качеству. После его маневра мяч попал в штангу.

"Эспаньол" за тайм лишь дважды пробил по воротам, и лишь раз – в створ. Но этого хватило для гола. Давид Лопес бесхитростно, но эффективно замкнул подачу Марк Рока со штрафного – Нето был бессилен, да вряд ли спас бы и тер Штеген.

Примера. 19-й тур. Эспаньол - Барселона 2:2. Так кто здесь босс?! - изображение 3

В начале второго тайма "Барса" взяла себя в руки и что самое интересное – сделала это без помощи Лионеля Месси. Ломать позвоночник игре взялись Луис Суарес и вышедший на замену Артуро Видаль. Уругваец сначала классно замкнул прострел Хорди Альбы с фланга, а затем не менее эффектно ассистировал Артуро Видалю под удар головой. Слишком легко "Эспаньол" растерял с трудом добытое преимущество.

Фаворит обязан был с высоты класса доводить поединок до победы, но карты Эрнесто Вальверде спутало удаление Френки де Йонга. Две глупые желтые карточки нидерландца повторно сломали игру гостей, хотя незадолго до удаления и вскоре после него еще мог забивать Луис Суарес. Однако Диего Лопес играл надежно, а в атаке "Эспаньол", чувствуя слабину соперника, осмелел. Особенно после выхода на поле Ву Лея. Китаец первым своим ударом (головой в направлении дальнего угла) только проверил бдительность Нето, а вторым (низом в дальний угол после передачи Варгаса) сравнял счет. В футбольном Китае – фурор, а в футбольной Барселоне – вопрос: так кто же здесь босс?

Примера. 19-й тур. Эспаньол - Барселона 2:2. Так кто здесь босс?! - изображение 4

Примера. 19-й тур. Эспаньол - Барселона 2:2. Так кто здесь босс?! - изображение 5

На самом деле, это редкая удача "Эспаньола" в дерби – лишь третья ничья за последние шестнадцать матчей против "Барсы" в Ла Лиге (остальные – поражения). Зато впервые с 2009-го года "Эспаньол" забил в ворота недружелюбных земляков больше одного мяча. Абелардо начинает ударно...

Примера. 19-й тур. Эспаньол - Барселона 2:2. Так кто здесь босс?! - изображение 6

Барселона. Стадион "Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" - "Барселона" 2:2
Голы: Давид Лопес 23, Ву Лей 88 - Луис Суарес 50, Артуро Видаль 59

"Эспаньол": Диего Лопес, Налдо, Серхи Дардер, Хонатан Кальери, Оскар Мелендо (Ву Лей 74), Давид Лопес (Андер Итурраспе 67), Хави Лопес, Вила Дидак, Бернардо Эспиноса, Марк Рока, Виктор Гомес Переа (Матиас Варгас 62)

"Барселона": Нето, Херард Пике, Иван Ракитич (Артуро Видаль 46), Серхио Бускетс, Клеман Лангле, Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн (Нелсон Семеду 80), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто

Предупреждения: Хави Лопес 35, Марк Рока 62 - Френки де Йонг 66, Френки де Йонг 75
Удаление: Френки де Йонг 75

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В статье: Артуро Видаль Луис Суарес Барселона Чемпионат Испании Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (40)
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liver.barca.4.0
05.01.2020 в 01:13
За Эспаньол с детства!
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 01:19
Так ты похоже ещё и не вышел из него, детства твоего.
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+1
0
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liver.barca.4.0
05.01.2020 в 01:22
Ты такой милый тролль, прям за щечки хочется подергать Утипутька, в каждом сообщение не забываешь косплеить Дариана, можешь претендовать на почетную награду лучшего подражателя.
0
0
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MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 01:24
Смешной ты
0
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
05.01.2020 в 01:04
очередной плохой матч от барсы, с последней командой чемпионата. Не хочу расстраивать болельщиков барсы, но Реал щас намного лучше играет.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 01:09
Расстраивать болельщиков Барсы? Да ладно. Мы, уважаемый, народ закалённый, нас уже ничем не расстроишь и не напугаешь
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 00:44
Гризман на выезде практически нулевой в атаке.
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+1
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
05.01.2020 в 01:05
Так он в защиту пахает. В очередной раз убеждаюсь что Вальверде физрук, использует нападающего как защитника.
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 00:29
Блъ, пол года ещё терпеть это безтренерье...
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+4
0
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MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 00:34
Наверное ещё хуже придётся пережить, потому как весна более важная часть сезона ( плей-офф ЛЧ, КК и ЛаЛигу надо непро...того.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 00:36
надо непро... шо?
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 00:39
Ну того.... не могу громко написать, а то в баню отправят
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 00:42
Да шо ты так бани боишься? Вон Тиран сегодня с улыбкой и с песнями...
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 00:48
За Тирана обидно . Человек готов жизнь за страну и язык отдать, а его вот так в баню. Но я уверен, что он и там пошумит , скучать не будет. )))
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 00:23
Ну, и кто там под Барсу ложится?
Ответить
+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 00:37
Он сейчас под наркозом и поэтому не сможет ответить. ))
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+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 00:39
В бане под наркозом? Поди сгорел уже...
+1
0
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Spokoyno (Киев)
05.01.2020 в 00:18
Виглядає, що багато гравців Барселони "повірили А..." і очикували поки господарі розставлять ноги Чи просто різдвяні канікули свої не закінчили... На сорокову хвилину вже на п'ять км "відставали". Ну і В... Мессі трошки на спаді, а плану Б НЕМА! Ну не може Лео весь сезон бути на вершині своєї форми! Добре хоч Суарес трохи підсуєтився.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 00:31
Ну Суарес сейчас в хорошем расположении духа. Человек женился ещё раз на собственной жене, пока отпуск был
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 00:32
Да, если б не Сурик, было б вообще кисло...
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 00:18
Месси сегодня слабо...
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+2
0
forik-1970 (Тернопіль)
05.01.2020 в 00:12
Ідіота голандського в запас і штарф впаяти гниді піжонській...
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+1
-3
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Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 00:13
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 00:11
Сирано на первом месте. И это при том, шо Барса вообще без тренера играет...))
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+3
0
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Loader (Днепр)
05.01.2020 в 00:01
Мне игра понравилась. Суарес вообще сегодня был в ударе. Потеряли очки? Да и х. с ними. Пусть об этом Реал парится.))
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+2
-1
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MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 00:10
В общем да, но мало острых моментов. А по поводу потери очков.... наверное всё таки придётся париться, иначе можно и с носом остаться, безтрофейником, как Реал в прошлом сезоне. А нам это надо в нашем то возрасте, срамота такая
Ответить
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
05.01.2020 в 00:12
Но зато какие моменты? Именно за это мы и любим футбол.
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
05.01.2020 в 00:19
Добавлю, что южноамериканцы традиционно тяжело входят в игры после переездов. А по поводу Реала: я до сих пор считаю Зидана посредственным тренером. Фишечки другие работали. Но признаю свои ошибки, если у него в этом сезоне что-нибудь получится.
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 00:28
Зидан действительно средненький тренер. И то что они ноздря в ноздрю идут с Барсой, так это вина самой Барсы. В этом сезоне Барса откровенно х****й занимаются.
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
05.01.2020 в 00:52
Повторюсь во второй день: Истину глаголишь.))
+2
0
avatar
liver.barca.4.0
05.01.2020 в 01:16
"Средненький тренер" добился с Реалом великих побед. Фишечки могли сработать пару раз, но 3 ЛЧ подряд - это уже не фишечки, это единство и сила коллектива. То, чего нет у Барселоны в решающие моменты.
0
-1
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almostfullmoon (Днепропетровск)
04.01.2020 в 23:59
Лео от праздников еще не отошел. Ну а вообще 1 удар в створ за 1ый тайм о многом говорит... Поцы мелкие
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 00:02
Всегда чего-то немного не хватает. Не забил Суарес, сразу же пропустили. Да что теперь руками размахивать. Это не ничья, это поражение.
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+2
0
Muxtarr (Днепр)
05.01.2020 в 00:10
Лео уже последние три матча не отходит от праздников. Это уже тенденция. А матч был ужасен, за исключением 20 минут второго тайма. Просто позорище.
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 00:23
Ну как сказать. Реализуй момент Суарес и не получи кр карточку ДеЙонг, мы бы сейчас по другому говорили. Но что сейчас об этом говорить? В общем да, результат кошмар, учитывая, что играли почти дома и против команды, которую в этом сезоне поимели все, кому не лень.
+4
0
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MES QUE UN CLUB
04.01.2020 в 23:56
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
04.01.2020 в 23:56
Приятный во всех отношениях счет. Спасибо, Эспаньол. Кстати, по этой игре непонятно, почему команда на последнем месте.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
04.01.2020 в 23:57
Ты кстати на свой вопрос сам ответил
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+3
0
аалекс ( Крым)
05.01.2020 в 00:06
По этой игре непонятно почему Барса на первом месте была.
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0
-1
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MES QUE UN CLUB
05.01.2020 в 00:12
По дополнительным показателям Барса и остаётся на первом месте. И я объясню почему. Потому что остальные сыграли похуже.))
+4
0

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