Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико - Леванте 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть онлайн видео обзор матча Атлетико - Леванте, Чемпионат Испании, 4 января
Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура испанской Ла Лиги между Атлетико и Леванте, в котором команда Диего Симеоне получила непростую победу. Это позволило матрасникам сравниться с Севильей по набранным очкам и сократить отставание от Барселоны и Реала до пяти очков.
Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Леванте" 2:1
Голы: Анхель Корреа 13, Аугусто Фелипе 18 - Рохер Марти 16
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...