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Атлетико - Леванте 2:1. Видео голов и обзор матча

Испания
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Смотреть онлайн видео обзор матча Атлетико - Леванте, Чемпионат Испании, 4 января

Атлетико - Леванте 2:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура испанской Ла Лиги между Атлетико и Леванте, в котором команда Диего Симеоне получила непростую победу. Это позволило матрасникам сравниться с Севильей по набранным очкам и сократить отставание от Барселоны и Реала до пяти очков.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Леванте" 2:1
Голы: Анхель Корреа 13, Аугусто Фелипе 18 - Рохер Марти 16

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В статье: Атлетико (Мадрид) Леванте
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