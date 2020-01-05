Атлетико - Леванте 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура испанской Ла Лиги между Атлетико и Леванте, в котором команда Диего Симеоне получила непростую победу. Это позволило матрасникам сравниться с Севильей по набранным очкам и сократить отставание от Барселоны и Реала до пяти очков.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Леванте" 2:1

Голы: Анхель Корреа 13, Аугусто Фелипе 18 - Рохер Марти 16