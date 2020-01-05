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Реал заплатит 30 миллионов евро за 17-летнего хавбека Фламенго

Испания
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"Сливочные" продолжают скупать восходящих звёзд Бразилии

Реал заплатит 30 миллионов евро за 17-летнего хавбека Фламенго
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Хавбек "Фламенго" Рейньер находится в шаге от перехода в мадридский "Реал".

"Сливочные" планируют оформить трансфер бразильца 19 января, когда ему исполнится 18 лет – чтобы избежать проблем с ФИФА из-за возможного нарушения правил перехода несовершеннолетнего игрока.

Рейньер обойдется клубу в 30 млн евро. При этом клаусула игрока составляла 70 млн.

После трансфера в "Реал" игрока отправят в "Реал Кастилью", выступающую в 3-м испанском дивизионе.

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В статье: Реал (Мадрид) Рейниер Жезус
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