Реал заплатит 30 миллионов евро за 17-летнего хавбека Фламенго

Хавбек "Фламенго" Рейньер находится в шаге от перехода в мадридский "Реал".

"Сливочные" планируют оформить трансфер бразильца 19 января, когда ему исполнится 18 лет – чтобы избежать проблем с ФИФА из-за возможного нарушения правил перехода несовершеннолетнего игрока.

Рейньер обойдется клубу в 30 млн евро. При этом клаусула игрока составляла 70 млн.

После трансфера в "Реал" игрока отправят в "Реал Кастилью", выступающую в 3-м испанском дивизионе.