Испания
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Реал заплатит 30 миллионов евро за 17-летнего хавбека Фламенго
"Сливочные" продолжают скупать восходящих звёзд Бразилии
Хавбек "Фламенго" Рейньер находится в шаге от перехода в мадридский "Реал".
"Сливочные" планируют оформить трансфер бразильца 19 января, когда ему исполнится 18 лет – чтобы избежать проблем с ФИФА из-за возможного нарушения правил перехода несовершеннолетнего игрока.
Рейньер обойдется клубу в 30 млн евро. При этом клаусула игрока составляла 70 млн.
После трансфера в "Реал" игрока отправят в "Реал Кастилью", выступающую в 3-м испанском дивизионе.
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