  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Герой футбольного дня. Артуро Видаль
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Артуро Видаль

Испания
(1 голосов)

По итогам матча Барсы против Эспаньола

Герой футбольного дня. Артуро Видаль
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Артуро Видаль еще способен принести пользу "Барселоне". В этом убеждены и сам игрок, и тренерский штаб каталонской команды. Просто различаются взгляды хавбека и тренера на роль Артуро Видаля в коллективе: Вальверде видит в нем идеального игрока ротации и джокера, сам же чилиец чувствует в себе силы быть стержневым футболистом коллектива наравне с Месси, Суаресом, Альбой. Эти противоречия и порождают слухи о возможном уходе Видаля из "Камп Ноу" уже этой зимой.

Для болельщиков "гранатовых" лучшим вариантом стал бы компромисс между тренером и футболистом. Но о болельщиках в таких ситуациях думают в последнюю очередь. Впрочем, несмотря на натянутые отношения с руководством, Артуро Видаль остается профессионалом и продолжает добросовестно выполнять свои обязанности.

Читайте такжеГерой футбольного дня. Артур

Герой футбольного дня. Артуро Видаль - изображение 1

Его выход на поле во вчерашнем поединке против "Эспаньола" помог "Барсе" переломить ход игры. При относительной пассивности Месси именно Артуро Видаль стал опорой для Луиса Суареса, который также заслужил звание героя матча.

Впрочем, "Эль Пистолето", несмотря на гол и голевую передачу, может быть обвинен в еще двух нереализованных супер-шансах, что не позволило "Барсе" заблаговременно закрыть игру и обезопасить себя от нервного окончания поединка и потери очков. Артуро Видаль же выжал максимум из своих возможностей в течение непродолжительного отрезка от 46-й (выход на поле) и по 75-ю (удаление Френки де Йонга) минуту.

"Барса" сломала ход игры, но повторный надлом уже не в пользу "блаугранас" случился во время последней пятнадцатиминутки, когда гости играли в меньшинстве из-за глупого удаления де Йонга. Прийти в себя второй раз уже времени не было. Можно ли в таком матче, который завершился ничьей 2:2 на поле главного аутсайдера турнира, вообще выделять героев? Суть в том, что без Артуро Видаля и Луиса Суареса "Барса" могла остаться даже без одного зачетного очка.

Читайте такжеПримера. 19-й тур. Эспаньол - Барселона 2:2. Так кто здесь босс?!

Герой футбольного дня. Артуро Видаль - изображение 2

Накануне тренер и болельщики команды волновались относительно кондиций латиноамериканцев, получивших более длинные по сравнению с другими партнерами по команде рождественские каникулы. Впрочем, тонус потерял тот, кто самый стабильный и самый сильный в команде – Лео Месси. А Видаль и Суарес в норме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артуро Видаль Барселона герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...