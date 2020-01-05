Герой футбольного дня. Артуро Видаль

Артуро Видаль еще способен принести пользу "Барселоне". В этом убеждены и сам игрок, и тренерский штаб каталонской команды. Просто различаются взгляды хавбека и тренера на роль Артуро Видаля в коллективе: Вальверде видит в нем идеального игрока ротации и джокера, сам же чилиец чувствует в себе силы быть стержневым футболистом коллектива наравне с Месси, Суаресом, Альбой. Эти противоречия и порождают слухи о возможном уходе Видаля из "Камп Ноу" уже этой зимой.

Для болельщиков "гранатовых" лучшим вариантом стал бы компромисс между тренером и футболистом. Но о болельщиках в таких ситуациях думают в последнюю очередь. Впрочем, несмотря на натянутые отношения с руководством, Артуро Видаль остается профессионалом и продолжает добросовестно выполнять свои обязанности.

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Его выход на поле во вчерашнем поединке против "Эспаньола" помог "Барсе" переломить ход игры. При относительной пассивности Месси именно Артуро Видаль стал опорой для Луиса Суареса, который также заслужил звание героя матча.

Впрочем, "Эль Пистолето", несмотря на гол и голевую передачу, может быть обвинен в еще двух нереализованных супер-шансах, что не позволило "Барсе" заблаговременно закрыть игру и обезопасить себя от нервного окончания поединка и потери очков. Артуро Видаль же выжал максимум из своих возможностей в течение непродолжительного отрезка от 46-й (выход на поле) и по 75-ю (удаление Френки де Йонга) минуту.

"Барса" сломала ход игры, но повторный надлом уже не в пользу "блаугранас" случился во время последней пятнадцатиминутки, когда гости играли в меньшинстве из-за глупого удаления де Йонга. Прийти в себя второй раз уже времени не было. Можно ли в таком матче, который завершился ничьей 2:2 на поле главного аутсайдера турнира, вообще выделять героев? Суть в том, что без Артуро Видаля и Луиса Суареса "Барса" могла остаться даже без одного зачетного очка.

Накануне тренер и болельщики команды волновались относительно кондиций латиноамериканцев, получивших более длинные по сравнению с другими партнерами по команде рождественские каникулы. Впрочем, тонус потерял тот, кто самый стабильный и самый сильный в команде – Лео Месси. А Видаль и Суарес в норме.