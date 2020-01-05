Примера. 19-й тур. Мальорка отдает матч Гранаде, а Реал Сосьедад - Вильярреалу

"Мальорка" лишь одно очко добыла в девяти выездных матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, хотя в сегодняшнем поединке уже наблюдался прогресс. Островитяне добавили после перерыва и в целом были лучше соперника в соответствии со статистикой матча. Однако главный критерий – голы, а с этим у "красно-черных" наблюдаются проблемы не только в гостевых поединках, а в целом во всех матчах.

С семнадцати ударов по воротам сразу пять попали в створ – это точно не убогий показатель. Однако ни один из ударов не оказался непосильным для Руи Силвы. И не было ни одной атаки, в ходе которой "Мальорка" прорезала бы защиту соперника вроде того, как Солдадо прорезал оборону соперника передачей на Монторо на 24-й минуте (а перед тем так же прорезала редуты "Мальорки" передача на самого Солдадо). Монторо легко забил в пустые ворота, а затем заблаговременно ушел с поля из-за травмы (еще до перерыва). И это стало дополнительной мотивацией для его партнеров.

"Гранада" – организованная команда, поэтому во втором тайме сделала ставку на удержание счета. И не прогадала, хотя и было несколько неприятных эпизодов. Эта победа после двух подряд поражений в чемпионате была необходима "насридам".

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"

"Гранада" - "Мальорка" 1:0

Гол: Анхель Монторо 24

"Гранада": Руи Силва, Герман Санчес, Ян Брис Этеки, Роберто Солдадо, Дарвин Мачис (Альваро Вадильо 84), Карлос Нева, Виктор Диас, Анхель Монторо (Рамон Азиз 45+2), Домингуш Дуарте, Карлос Фернандес, Антонио Пуэртас (Димитри Фулкье 59)

"Мальорка": Маноло Рейна, Хосеп Сене (Абдон 74), Сальва Севилья (Алекс Фебас 62), Жуниор Лаго, Дани Родригес, Фран Гамес, Александар Седлар (Лумор Агбеньену 62), Антонио Райльо, Мартин Вальент, Такефуса Кубо, Хуан Эрнандес

Предупреждения: Анхель Монторо 40, Виктор Диас 44, Ян Брис Этеки 53, Роберто Солдадо 78, Рамон Азиз 89 - Антонио Райльо 90+1

"Реал Сосьедад" отдал матч "Вильярреалу" – эта характеристика очень точно описывает ход событий на "Аноэте". В первом тайме баски целиком и полностью контролировали игру, забили гол и могли забить еще несколько. В частности, с убойной позиции не попал Мартин Эдегор, потерял свой момент и Кристиан Португес. Благо для хозяев, Виллиан Жозе использовал передачу Порту и из гущи футболистов легко пробил мимо вратаря.

Но уже во втором тайме игра перевернулась с ног на голову. И нужно говорить, что, прежде всего, из-за пассивности "Сосьедада", а не активности "Вильярерала". Гости почувствовали, что соперник ослабил хватку, и сразу поймали за хвост свой шанс. Сначала – когда Ману Тригерос реализовал заработанный Чуквезе пенальти, потом – когда Санти Касорла "с повеления" VAR избежал офсайда и забил техничным ударом после передачи Марио Гаспара.

"Реал Сосьедад" мог отыграться, но с попаданием мяча в перекладину после удара Мерино вспомнилась поговорка "сгорела хата – гори й сарай". Посыпалось преимущество из рук, поэтому отвернулась и удача.

"Вильярреал" же демонстрирует незаурядную выдержку: три победы в трех последних турах против топ-соперников – "Севильи", "Хетафе" и "Сосьедада".

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 1:2

Голы: Виллиан Жозе 22 - Мануэль Тригерос 58 (пен.), Санти Касорла 72

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Диего Льоренте, Кристиан Португес, Микель Мерино, Виллиан Жозе (Александер Исак 71), Начо Монреаль, Мартин Эдегор, Микель Оярсабаль, Игор Субельдия (Робен Ле Норман 62), Андер Гевара (Аднан Янузай 75), Хосеба Сальдуа

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Висенте Иборра, Мануэль Тригерос, Марио Гаспар, Андре-Франк Ангисса, Херард Морено, Пау Торрес, Самуэль Чуквезе (Рубен Пенья 82), Хавьер Куинтилла (Альберто Морено 60), Мойсес Гомес (Санти Касорла 60)

Предупреждения: Игор Субельдия 30, Хосеба Сальдуа 70, Андер Гевара 71, Аднан Янузай 85, Кристиан Португес 90+6 - Пау Торрес 55, Марио Гаспар 61, Альберто Морено 66, Рауль Альбиоль 77