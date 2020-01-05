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Реал показал свою лучшую оборону в первом круге Ла Лиги за 32 года
"Сливочные" пропустили 12 мячей в 19 матчах
Вчера в матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл на выезде "Хетафе" 3:0 и закончил для себя первый круг Ла Лиги.
В 19 турах испанского первенства "сливочные" пропустили 12 голов. Это лучший результат мадридцев за 32 года.
Последний раз "Реал" пропускал так же мало за первую половину чемпионата в сезоне 1987/1988.
Примечательно, что в прошедшем сезоне мадридский "Реал" пропустил за тот же срок в два раза больше мячей - 24 гола.
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Источник:As
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Комментарии (1)
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Zidane5 (Одесса)
05.01.2020 в 17:53
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