Реал показал свою лучшую оборону в первом круге Ла Лиги за 32 года

Вчера в матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл на выезде "Хетафе" 3:0 и закончил для себя первый круг Ла Лиги.

В 19 турах испанского первенства "сливочные" пропустили 12 голов. Это лучший результат мадридцев за 32 года.

Последний раз "Реал" пропускал так же мало за первую половину чемпионата в сезоне 1987/1988.

Примечательно, что в прошедшем сезоне мадридский "Реал" пропустил за тот же срок в два раза больше мячей - 24 гола.