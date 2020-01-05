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Симоне Индзаги: Это нормально, что от Лацио теперь ожидают большего

Испания
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Наставник римлян прокомментировал последние результаты команды

Симоне Индзаги: Это нормально, что от Лацио теперь ожидают большего
Новина українською

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился мыслями после выездной победы над "Брешией" в матче 18-го тура Серии А.

"Очень рад, что мы смогли вырвать победу в таком тяжелом матче.

Мы должны расти день ото дня, теперь нормально, что от нас ожидают большего, ответственность выросла. Нужно постараться сохранить тот же темп.

Серия А – тяжелый чемпионат, доказательство этого мы получили сегодня. Но нам удалось выиграть сложный матч после 15-дневного перерыва. Мы хотим сосредоточиться на попадании в Лигу чемпионов", – поделился Симоне Индзаги.

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Брешия (Брешия) Симоне Индзаги
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Источник:
gazzetta.it
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