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Бэйл и Бензема не сыграют в Суперкубке Испании

Испания
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У "сливочных" кадровые проблемы в атаке

Бэйл и Бензема не сыграют в Суперкубке Испании
Новина українською

"Реал" накануне Суперкубка Испании лишился сразу двух лидеров.

Нападающий Карим Бензема и правый вингер Гарет Бэйл не смогут принят участие в турнире. Француз повредил заднюю поверхность бедра, а у валлийца респираторная инфекция.

У Бэйла есть шанс сыграть в финале Суперкубка, если "сливочные" обыграют "Валенсию" и пройдут в решающий матч соревнования.

Напомним, Суперкубок Испании пройдет в период 8-12 января в Саудовской Аравии.

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В статье: Гарет Бэйл Карим Бензема Суперкубок Испании
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