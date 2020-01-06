Испания
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Бэйл и Бензема не сыграют в Суперкубке Испании
У "сливочных" кадровые проблемы в атаке
"Реал" накануне Суперкубка Испании лишился сразу двух лидеров.
Нападающий Карим Бензема и правый вингер Гарет Бэйл не смогут принят участие в турнире. Француз повредил заднюю поверхность бедра, а у валлийца респираторная инфекция.
У Бэйла есть шанс сыграть в финале Суперкубка, если "сливочные" обыграют "Валенсию" и пройдут в решающий матч соревнования.
Напомним, Суперкубок Испании пройдет в период 8-12 января в Саудовской Аравии.
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Источник:As
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