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Валенсия - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Суперкубка Испании
Валенсия - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.01.2020 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол
Впервые Суперкубок Испании пройдет в формате финала четырех. В первом полуфинале встретятся победитель последнего Кубка Испании и его полуфиналист с наибольшим количеством титулов. "Валенсия" против "Реала".
Поединок состоится в Саудовской Аравии 8-го января в 21:00. Все детали поединка – в анонсе от Игоря Семйона >>>. Текстовый онлайн – матч-центр UA-Футбол >>>. А легальную видеотрансляцию можно будет посмотреть в Интернете на ресурсе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн видеотрансляцию матча Суперкубка Испании?
- Венгрия - Digi Sport 1,
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal;
- Испания - Movistar +, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones;
- США - ESPN Deportes +, ESPN Deportes;
- Норвегия - Eurosport Player Norway, Eurosport Norway.
Смотреть матч онлайн
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
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