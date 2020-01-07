Валенсия - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Суперкубка Испании

Впервые Суперкубок Испании пройдет в формате финала четырех. В первом полуфинале встретятся победитель последнего Кубка Испании и его полуфиналист с наибольшим количеством титулов. "Валенсия" против "Реала".

Поединок состоится в Саудовской Аравии 8-го января в 21:00. Все детали поединка – в анонсе от Игоря Семйона >>>. Текстовый онлайн – матч-центр UA-Футбол >>>. А легальную видеотрансляцию можно будет посмотреть в Интернете на ресурсе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн видеотрансляцию матча Суперкубка Испании?