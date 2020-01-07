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"Если он забьет, то это будет гол-призрак". Фанаты Барсы поиздевались над умершим игроком Эспаньола
Парня уже нет в живых…
Руководство "Барселоны" начало расследование касательно выходок радикальной группы своих фанатов "Boixos Nois" на матче резервной команды каталонцев против "Эспаньола Б". Неизвестно, как поклонники клуба попали на арену.
В субботу, 4 января, на стадионе имени Йохана Кройфа, ультрас "сине-гранатовых" отвратительно высмеяли покойного игрока "Эспаньола" Даниэля Харке:
"Если Дани Харке забьет, то это будет гол-призрак".
Помимо этого, болельщики выкрикивали нацистские приветствия, как сообщает RAC1. В конце первого тайма полицейские вывели хулиганов со стадиона. Поединок закончился вничью 2:2. Известно, что 26-летний Харке умер от сердечного приступа в 2009 году.