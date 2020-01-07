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"Если он забьет, то это будет гол-призрак". Фанаты Барсы поиздевались над умершим игроком Эспаньола

Испания
(2 голосов)

Парня уже нет в живых…

"Если он забьет, то это будет гол-призрак". Фанаты Барсы поиздевались над умершим игроком Эспаньола
Новина українською

Руководство "Барселоны" начало расследование касательно выходок радикальной группы своих фанатов "Boixos Nois" на матче резервной команды каталонцев против "Эспаньола Б". Неизвестно, как поклонники клуба попали на арену.

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В субботу, 4 января, на стадионе имени Йохана Кройфа, ультрас "сине-гранатовых" отвратительно высмеяли покойного игрока "Эспаньола" Даниэля Харке:

"Если Дани Харке забьет, то это будет гол-призрак".

Помимо этого, болельщики выкрикивали нацистские приветствия, как сообщает RAC1. В конце первого тайма полицейские вывели хулиганов со стадиона. Поединок закончился вничью 2:2. Известно, что 26-летний Харке умер от сердечного приступа в 2009 году.

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В статье: Барселона Эспаньол (Барселона) Даниэль Харке
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Комментарии (6)
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pogora04 (Александрия )
07.01.2020 в 14:09
Прекрасный повод избавится от этой опухли на карте Европы и отправить лицемеров к их мышьбратьям за поребрик, пускай меряются с зениткой бакланами и деньгами газпрома
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2020 в 14:41
Так и будет! В 35 туре Барселона дома примет Эспаньол. Победа в этом матче позволит великой Барселоне стать досрочно чемпионом! А Эспаньол, тоже досрочно, отправится в сегунду. И таким образом, эта раковая опухоль на карте Европы, эта жалкая команда Эспаньол, избавит себя от встреч с великой Барселоной, и, как следствие этого, фанатам Эспаньола придется искать себе другой объект для своих фашистских и расистских шуток!
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satellite (Харьков)
07.01.2020 в 14:05
БЫДЛО!!!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2020 в 14:03
Такого рода проявления "боления" на стадионах, не имеет ничего общего с футболом. Но меня удивляет другое. Удивительным образом на ресурсе уа-футбол выискивается негатив про ФК Барселону и всячески замалчивается другая сторона - Как с трибун идут песнопения и оскорбления в сторону игроков ФК Барселона. Например, в последнем матче с Эспаньол, весь матч были оскорбления и песни в сторону Жерара Пике. Два раза Пике подходил к арбитру и просил обратить на это внимание. В итоге, арбитр не отметил это в протоколе, но Ла Лига уже расследует эту историю. И есть большая вероятность, что стадион Эспаньола будет дисквалифицирован. Потому что подобное уже было ранее. Тогда Эспаньол отделался штрафом в 26000 евро.
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prockop4uck (Киев)
07.01.2020 в 14:03
Сепары везде одинаковые: слабоумие и отвага. И нет разницы это у нас или в Испании. И также как и у нас "местный клубишко" потакает таким настроениям. Ведь нельзя быть наполовину гнилым. Гниют до конца. От болельщиков до клуба и их игроков. Забавна эта игра барсы на публику задним числом.
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lulinha (Мадрид)
07.01.2020 в 13:32
Проявление тупого быдла.
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