"Если он забьет, то это будет гол-призрак". Фанаты Барсы поиздевались над умершим игроком Эспаньола

Такого рода проявления "боления" на стадионах, не имеет ничего общего с футболом. Но меня удивляет другое. Удивительным образом на ресурсе уа-футбол выискивается негатив про ФК Барселону и всячески замалчивается другая сторона - Как с трибун идут песнопения и оскорбления в сторону игроков ФК Барселона. Например, в последнем матче с Эспаньол, весь матч были оскорбления и песни в сторону Жерара Пике. Два раза Пике подходил к арбитру и просил обратить на это внимание. В итоге, арбитр не отметил это в протоколе, но Ла Лига уже расследует эту историю. И есть большая вероятность, что стадион Эспаньола будет дисквалифицирован. Потому что подобное уже было ранее. Тогда Эспаньол отделался штрафом в 26000 евро.