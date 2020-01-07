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СМИ: Гризманн не будет выступать против возможного возвращения Неймара

Испания
(1 голосов)

Француз одобряет

СМИ: Гризманн не будет выступать против возможного возвращения Неймара
UA-Футбол
Новина українською

Еще один лидер "Барселоны", по данным Mundo Deportivo, выступает за возвращения Неймара в команду. Речь идет о Гризманне.

Нападающий понимает, что его приход только усилит коллектив в атаке. Также он надеется, что несмотря на сыгранность тройки Неймара, Месси и Суарес, он также будет играть в основе.

Напомним, что все лето каталонцы пытались вернуть бразильца, которого продали в 2016-м. За подобный трансфер выступали Месси, Пике и Суарес.

Прошедший год Неймар провел на очень слабом уровне и впервые "упал в цене".

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В статье: Неймар Антуан Гризманн Барселона ПСЖ
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Комментарии (12)
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Spokoyno (Киев)
07.01.2020 в 19:47
А чого Гризману паритись... Може нарешті прийде більш прозорливий тренер і він заграє атакувальним півзахисником. Ел Чоло в захисті працювати навчив, організацією нападу в Атлетико Антуан успішно займався... Так гравців рівня Хаві, Іньеста наразі НЕМА! Утім у Барсі хтось повинен цю функцію виконувати!
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+1
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
07.01.2020 в 19:16
Як швидко Барселона втрачає свої командні цінності
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2020 в 19:28
А як ти собі уявляєш ці командні цінності? Перерахуй їх.
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0
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
07.01.2020 в 19:38
Ну в даному випадку не потрібно повертати хитрожопого бразильця, який продав свою можливість грати за, по-вашому, "великий клуб"
0
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
07.01.2020 в 19:46
Крім того зараз Неймар в поганій формі, да й з характером в нього не все добре.. А ще він підтримав тайсона і назвав Україну відсталою.. Як ти тоді будеш вболівати за футболіста, який обісрав твою рідну країну?
0
0
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lulinha (Мадрид)
07.01.2020 в 18:28
Гризманн: Я перед ужином мою ноги Месси. Теперь перед завтраком буду брить ноги Неймару.
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2020 в 18:52
воспитатель, детишек, мля....Фу, как глупо такое фантазировать...
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0
-2
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lulinha (Мадрид)
07.01.2020 в 19:00
А ты как там ? Сколько поз опробовали с Дашкой и Барселинусом-Анилингусом ?
+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2020 в 19:13
Ты так часто об этом говоришь. Я уже начинаю бояться за детей, которыми, как ты утверждаешь, руководишь. Могу себе только представить, что ты с ними делаешь, если у тебя только ЭТО на уме.
0
-1
Володимирович (Кременчуг)
07.01.2020 в 19:16
Якраз людина все цілком нормально сказала.... бо я боюся навіть уявити що з ним там робить Суарес (кусючий рот)!!!
+1
-1
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lulinha (Мадрид)
07.01.2020 в 19:27
У вас наверное там гей клуб свой есть ? Устраиваете встречи. Лижите друг другу пивные животы.....
0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2020 в 19:30
Ну, однозначно, лахудра (Мадрид) - педофил! На футбольном ресурсе, что ни комментарий, то с отклонением на тему секса. Так уж и быть. Выпросил. Буду называть тебя педофилом.
0
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