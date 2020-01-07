СМИ: Гризманн не будет выступать против возможного возвращения Неймара

Еще один лидер "Барселоны", по данным Mundo Deportivo, выступает за возвращения Неймара в команду. Речь идет о Гризманне.

Нападающий понимает, что его приход только усилит коллектив в атаке. Также он надеется, что несмотря на сыгранность тройки Неймара, Месси и Суарес, он также будет играть в основе.

Напомним, что все лето каталонцы пытались вернуть бразильца, которого продали в 2016-м. За подобный трансфер выступали Месси, Пике и Суарес.

Прошедший год Неймар провел на очень слабом уровне и впервые "упал в цене".