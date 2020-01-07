Валенсия - Реал. Анонс и прогноз на матч Суперкубка Испании

Суперкубок Испании. Полуфинал. Саудовская Аравия. Джидда. Стадион имени принца Абдуллы аль-Файсала. 08.01.2020. 21:00. Арбитр в поле – Хесус Хиль Мансано. Трансляция в Украине – MEGOGO

Впервые Суперкубок Испании состоится в таком формате – в формате "финала четырех". В турнир были приглашены первые две команды Ла Лиги и финалисты последнего Кубка Короля. А поскольку "Барса" обладает сразу двумя статусами, нашлось место для полуфиналиста последнего Кубка с наибольшим количеством титулов – "Реала".

"Валенсия" согласилась участвовать в соревновании, хотя затеяла бюрократическую возню из-за несогласия с распределением средств от телетрансляций. Самый большой кусок, как всегда, отложили для именитых "Барсы" и "Реала", хотя "Валенсия" уже на протяжении нескольких последних лет кричит о том, что с ней нужно считаться. Кричит результатами – четвертое место Ла Лиги, победа в Кубке Короля, выход в плей-офф Лиги чемпионов. А теперь команда попытается одержать победу в Суперкубке страны. Почему бы и нет?

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Турнир состоится в Саудовской Аравии с целью популяризации и коммерциализации испанского футбола. А почему посреди зимы? Организаторы выбрали часть сезону, не загруженную календарем и благоприятную с точки зрения тонуса команд. И "Реал", и "Валенсия" (как и участники второго полуфинала) находятся в боевых кондициях и готовы дать жару – хотя бы так, как в недавнем матче между этими командами в Ла Лиге.

"Валенсия" тогда была близка к победе и если бы ее добыла – никто бы не говорил о несправедливости. Но в конце поединка, когда "Реал" проигрывал 0:1, отыграться помог Куртуа, нанесший удар, который его коллега Хауме Доменек отразил наугад – уже дальше ловко на добивании сыграл Бензема. В хронологически последнем поединке Куртуа тоже зажигал, но исключительно на линии ворот, героически противодействуя коварным ударам футболистов "Хетафе". Тибо находит себя в Мадриде и готов помочь, - хотя бы психологически, - соотечественнику Эдену Азару, которому досаждают то травмы, то психологические проблемы. В Суперкубке Эден не сыграет, как и давно травмированный Марко Асенсио. Присоединились к лазарету также Карим Бензема и Гарет Бэйл. Марсело, Родригес, Браим Диас и Лукас Васкес также пропустили последнюю игру чемпионата, но все готовились к ней в общей группе. Прибыли они и в Саудовскую Аравию, и готовы сыграть.

Яспер Силлессен был готов играть и против "Эйбара", но тогда Селадес не рискнул здоровьем нидерландца, о чем не пожалел – Хауме Доменек хорошо отыграл с басками. Среди травмированных – пятеро исполнителей: Ману Вальехо, Ли Кан Ин, Гонсалу Гедеш, Кристиано Пиччини и Родриго Морено. Потеря последнего – особенно болезненна.

Прогноз. Победа "Реала" 2:1.

Ставка : есть высокая вероятность дополнительного времени (формат предусматривает дополнительных 30 минут и серию пенальти в случае ничьей в основное время). Предпочтение отдадим "Реалу" в силу более широкой скамейки запасных мадридцев.