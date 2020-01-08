Валенсия - Реал. Смотреть онлайн LIVE трансляцию Суперкубка Испании

В Ла Лиге закончилось первый круг, а перед началом второго четыре команды разыграют Суперкубок страны. Первыми за право быть представленным в финале сыграют победитель последнего Кубка "Валенсия" и полуфиналист последнего турнира с наибольшим количеством титулов – мадридский "Реал".

Регламент турнира предусматривает один матч. Если в основное время будет зафиксирована ничья, команды играют еще 30 минут. Если и они не определят победителя, потом – серия пенальти.

Матч состоится 8-го января 2020-го года в Саудовской Аравии. Обо всех самых интересных событиях в режиме текстового описания – в матч-центре UA-Футбол >>>. Предматчевые расклады описаны в анонсе поединка от Игоря Семйона >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция матча – только на MEGOGO. Смотрим вместе. Начало – 21:00.

Трансляция этого и других матчей Кубков и Суперкубков стран, а также чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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