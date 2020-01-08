Официально: Малага отстранила тренера – в Сеть попало его видео с демонстрацией гениталий

Главный тренер "Малаги" Виктор Санчес дель Амо подал заявление в полицию после появления в социальных сетях утром 7 декабря его интимного видео. На записи наставник стоял в трусах и футболке андалусийского клуба, а затем снимал нижнее белье, чтобы показать гениталии.

"Я стал жертвой преступления против частной жизни с преследованием и вымогательством. Дело уже разбирает полиция, я следую инструкциям следователей. В то же время спешу проинформировать, что распространение видеоролика также считается преступлением. Благодарю за понимание и поддержку".

Руководство "Малаги" также отреагировало и сообщило, что Виктор отстранен от должности на время разбирательств.

"Основываясь на недавних событиях, которые еще не были подтверждены, клуб немедленно отстраняет тренера Виктора Санчеса дель Амо от его обязанностей, пока не будет проведено полное расследование. Мы расширим информацию, когда будем иметь на руках факты".

43-летний Санчес до 2015 года работал ассистентом, а затем возглавлял "Депортиво", "Олимпиакос" и "Бетис" – в последнем клубе специалист тренировал Романа Зозулю. В Сегунде "анчоусы" идут на 16-м месте после 22 сыгранных матчей.